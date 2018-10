Blas Acosta: «Marcial, me voy de esta reunión porque me estás grabando»

catalina garcía / Puerto del rosario

La reunión del grupo de gobierno insular CC-PSOE sobre el PIOF acabó este lunes con los consejeros socialistas levantándose debido a que el presidente Marcial Morales estaba grabando al vicepresidente Blas Acosta sin su consentimiento.

El penúltimo desencuentro entre los dos socios de pacto en el Cabildo se zanjó con un «Marcial, me voy de esta reunión porque me estás grabando» para, acto seguido, Acosta invitar al resto de sus compañeros consejeros a levantarse. Marcial Morales sin embargo aclara que «estaba grabando unos apuntes y nada más, en lugar de escribir».

El encuentro previsto entre los miembros del equipo de gobierno insular ya se vislumbraba polémica a la vista de que se iba a tratar el informe técnico del Cabildo que afirma que la actual revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Fuerteventura (PIOF) incumple la Ley del Suelo. Después de una hora y media de reunión, Blas Acosta, también secretario insular del PSOE, comprobó el presidente Marcial Morales le estaba grabando, «lo que me pareció algo surrealista puesto que lo normal hubiera dicho previamente que me iba a grabar sobre algo como el plan insular que, en realidad, no tengo nada que ocultar: al contrario, está todo dicho»

La actualización del PIOF está «terminada», zanja Acosta, también consejero de Ordenación del Territorio, «y está claro que Marcial Morales no tiene prisa en aprobarlo, pero sí Coalición Canaria (CC), que así me lo ha hecho saber».

«Notas de audio»

La grabación de Acosta la justifica Morales explicando que «sólo estaba tomando notas de audio de una reunión importante sobre el PIOF» para, a renglón seguido, centrarse en el plan «que es nuestro objetivo desde el primer día de la legislatura aprobarlo en términos del plan de 2015 con las únicas modificaciones que pueda exigir la normativa posterior y el informe que en ese momento emita el Gobierno de Canarias». Con ese objetivo en mente, el primer mandatario relata que le pidió en julio a Blas Acosta, como consejero de Ordenación Territorial, la revisión del plan que, según un informe técnico, no se adapta a la Ley del Suelo.