Aridane: sueños de fútbol y arena negra

Catalina García / Puerto del Rosario

Tiene 30 años y aún se acuerda cuando, con cinco, su padre le regaló el primer balón de fútbol. El que es hoy todo un jugador de primera división al ascender su equipo, el club atlético Osasuna, regresa cada verano a Gran Tarajal, en cuya playa se curtió jugando descalzo. Hace quince años que Aridane Hernández Umpiérrez se marchó a iniciar una carrera de futbolista profesional que pasó por los juveniles del Real Madrid en 2004 y los del Liverpool en 2007, entre otros equipos.

Valladolid, Cádiz, Álava y Granada son algunos de los equipos del curriculum futbolista de Aridane, que finalmente fichó el 17 de julio de 2017 por el Osasuna para cuatro temporadas, pagando por su traspaso 1.500.000 euros. Antes de llegar hasta la primera división, donde se estrenará la próxima liga, pasó «frío, mucho frío, sobre todo en Valladolid donde me costó adaptarme, pero tienes que tirar para adelante. Si no arriesgas, no llegas a nada». Su carrera de quince años la califica como «un camino muy largo, jugando en campos de tierra, con lluvia, con todo lo que puede pasar a un futbolista que ha sido recompensado. Ahora me siento muy feliz».

La energía que derrocha en el campo de fútbol se convierte en cautela a la hora de resumir su trayectoria. «En todos los equipos tiene malos y buenos recuerdos: lo malo me ha servido para aprender y lo bueno también. En todos los clubes me han recibido bien, sobre todo en los primeros años en que estaba lejos de Canarias y de mis padres».

Ahora le acompañan en su periplo de futbolista profesional su mujer, dos hijos y uno más en camino. «La familia lo es todo para mí. Cuando tienes un mal entrenamiento o un mal partido, están para apoyarte y darte ánimos cuando llegas a casa».

Entre otras ventajas de jugar en primera división está la oportunidad de volver más a menudo a Gran Tarajal, donde nació en 1984. «En primera, hay más parones, por eso podré venir algún fin de semana a Fuerteventura. Y en verano, siempre».

El niño que jugaba descalzo en verano en los torneos de fútbol playa de la Semana de la Juventud de Gran Tarajal no alberga muchas esperanzas de ser llamado a la selección española de fútbol «Claro que me gustaría, es el sueño de todo futbolista profesional, pero con la edad que tengo no creo que ocurra».

Sus primeros recuerdos en Gran Tarajal, sus quince años de carrera profesional, toda su vida la relata en base al esfuerzo. «Lo viví en mi casa. Mis padres siempre me lo inculcaron», por eso su mensaje a los niños que hoy sueñan con ser Messi o Ronaldo se resume en que «sigan practicando deporte y recuerden que cada uno es como es. El de futbolista es un camino largo en el que no hay que torcerse, ni dejar de trabajar. Nadie te regala nada».