Apartados de la sociedad al cumplir 21

Hace ahora un año y medio, la vida cambió para Rita María Blanco Alberto. Hasta entonces, pese a las dificultades de su enfermedad, había tenido unas rutinas diarias que no solo eran beneficiosas para ella, sino que, además, liberaban a sus padres unas cuantas horas al día para llevar a cabo el resto de sus obligaciones: trabajar, hacer la compra, lavar el coche y, en general, cualquiera de los múltiples quehaceres normales y corrientes a los que todo el mundo tiene que hacer frente en su día a día.

Pero cuando se tiene un hijo con una discapacidad importante, como es el caso de Rita María, las cosas no son fáciles para las familias. Menos aún cuando esos hijos cumplen los 21 años y, ante la imposibilidad legal de seguir matriculados en los centros escolares en los que hasta entonces habían estudiado o realizado actividades formativas en sus Aulas en Clave, se ven condenados a quedarse encerrados en casa sin prácticamente nada que hacer.

Rita María padece el síndrome de Schuurs-Hieijmakers, que le pudo ser diagnosticado por un genetista hace un año, pues hasta entonces su caso había sido considerado como una enfermedad rara, y tiene una discapacidad psíquica del 76%. «Estamos en casa porque no tenemos opción de incorporarla a ningún sitio: un taller, un centro de educación o un trabajo adaptado a ella», explica su madre, Eva María Alberto Lima, que hace dos meses se vio obligada a dejar su empleo; ella, que siempre ha trabajado, aunque fuese a media jornada, quiso seguir haciéndolo cuando supo que su hija no podría seguir en el Aula en Clave, así que decidió pagar a una persona para que estuviera con su hija unas horas por la mañana. Pero acabó rindiéndose ante la evidencia de que pagar a alguien para que cuidara de Rita María le costaría casi tanto como lo que ganaría trabajando.

También se decidió por dejar su empleo porque se le rompió el corazón cuando su hija empezó a manifestar su estado de ánimo: «Empezó a decirme ¡mamá, yo soy una inútil!, ¡yo soy tonta!, ¡yo no puedo!, ¡estoy todo el día encerrada en casa!, ¡no hablo con nadie!». Es por ello que Eva María pide una alternativa para su hija. «Si no puede estar en un Aula en Clave, donde hacían muchas actividades, como jardinería o pintura, que, al menos, tenga la opción de poder seguir en un centro formándose y madurando a su nivel», explica. Tampoco descarta la posibilidad de que su hija pueda optar a «un trabajo a media jornada adaptado a sus capacidades, como, por ejemplo, en una lavandería doblando toallas; o, en un jardín, quitando hierbas». En resumen, realizar una actividad «que le permita relacionarse con otra gente». Y es que su discapacidad no implica que no pueda hacer cosas; la prueba es que se desenvuelve con las tareas del hogar.

Eva María tiene muy claro que todo el mundo puede aportar a la sociedad. También las personas con discapacidades en actividades adaptadas a ellas y, por supuesto, su hija, que no tiene problemas de movilidad y que, por tanto, podría desempeñar variadas tareas. «Como madre, yo no quiero que mi hija sea una carga para la sociedad, algo de lo que muchas veces se escucha hablar en relación a las personas con discapacidades. Mi hija es útil, con sus limitaciones, pero útil. Como le pasa a cualquiera de nosotros, no dejamos de ser útiles por no saber una cosa u otra, y lo que sabemos lo ponemos a disposición de la sociedad. Mi hija, y otros niños de la isla con el mismo problema, son capaces de hacer cosas y debemos darles la oportunidad», dice Eva María.

La situación de Rita María no es una excepción en Fuerteventura. A comienzos de este mismo año, CANARIAS7 se hacía eco del caso de Jorge David, quien, con una discapacidad motora que le impide andar y le afecta al habla, vive una situación similar: al cumplir 21 años, tuvo que dejar el instituto con la única alternativa de quedarse en casa.

Año y medio en lista de espera

Cuando salen del centro educativo a los 21 años, no hay opciones para ellos. No hay planes para ellos. No hay proyectos para ellos en los que puedan desarrollarse y relacionarse con otras personas. Pero tampoco hay demasiada información al respecto, o bien no se les transmite adecuadamente a los padres. Al menos eso es lo que se desprende de las declaraciones de los progenitores. Con respecto al caso de Rita María, en la Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo de Fuerteventura les dieron una opción hace un año y medio: apuntarse en una lista de espera para acceder a un centro, aunque los padres siguen sin tener claro para cuál de los existentes en Fuerteventura. Es decir, la confusión es grande con respecto a los recursos existentes para las personas con discapacidades importantes. Tampoco está claro que hayan plazas suficientes para todos los que las necesitan. De hecho, Rita María sigue en lista de espera y sus padres comienzan a pensar que únicamente les están dando largas.