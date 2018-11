Antona carga contra Sanidad por no mover «ni un bloque en el Hospital»

Catalina García / Puerto del Rosario

El problema de la Sanidad en Fuerteventura es «un problema de recursos económicos», afirmó ayer Asier Antona, presidente regional del Partido Popular (PP), durante su visita. «Nunca antes un Gobierno de Canarias había tenido tantos recursos en esta materia, sin embargo esta isla sigue abandonada», añadiendo que el Ejecutivo de Fernando Clavijo es «insensible a la reivindicación histórica de Fuerteventura de mejorar los servicios sanitarios»

Antona trajo a colación los 2,5 millones de euros que para 20178, gracias a una enmienda del PP, tiene la obra de ampliación del Hospital General de Fuerteventura «y todavía no se haya movido ni un bloque». En este último proyecto se incluiría la construcción del búnker radioterápico que los enfermos oncológicos reclaman para evitar traslados a los hospitales de Gran Canaria.

En el mismo abandono del Gobierno autónomo incluyó el centro de especialidades médicas de Gran Tarajal, el nuevo y esperado centro de salud de El Castillo o la obra de ampliación del centro de salud de Corralejo. Para todos estos proyectos sanitarios asegura el presidente regional del PP que «hay recursos económicos pero el Ejecutivo sigue insensible con Fuerteventura». Ante esta actitud, los populares aseguran que intentarán que los fondos presupuestarios «no vuelvan a quedarse en la gaveta del Gobierno porque no ha podido gastarse los 2,5 millones de euros para la obra del Hospital porque los majoreros tienen derecho a una Sanidad justa después de tantos años de gestión por parte de un mismo color político».

En sentido, Antona aclaró que «no voy a hacer política de la Sanidad. Voy a hacer política sanitaria, sin usar la Sanidad para un pim, pam, pum».

Aparte de la Sanidad, el presidente del PP cargó contra el estado de las infraestructuras en Fuerteventura, que también tildó como «reivindicación histórica de los majoreros» pero que el Gobierno manipula buscando disculpas fuera. «La culpa de la falta de inversión en la autovía norte-sur de la isla no la tiene el Gobierno de España, porque tiene los recursos económicos. La culpa la tiene el Ejecutivo canario por no expropiar los terrenos, no zanjar las declaraciones de impacto ambiental y en definitiva no tener redactados los proyectos para poder ejecutar las obras pendientes».

Antona también se refirió ayer en la sede del PP en Puerto del Rosario a la Proposición No de Ley (PNL) presentada por los senadores por Lanzarote y Fuerteventura, Joel Delgado y Esther Rodríguez, sobre los viajes del Imserso en el sentido de que el Gobierno central «sea sensible» con los mayores de las islas no capitalina, de manera que el coste de estos viajes sean igual que las personas de edad de Gran Canaria y Tenerife. El PP quiere que el Ejecutivo español corra con esta diferencia de precios que ahora mismo costean de sus bolsillos los ciudadanos de El Hierro, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura.