Anke Melián busca donaciones de «cuanto más pelo, mejor»

Donante de sangre y colaboradora en recaudaciones solidarias, vio en la emisora local de Corralejo Dunas FM que una mujer se había cortado su trenza de 40 centímetros y le daba pena tirarla a la basura, por lo que preguntaba qué podía hacer con ella. Entonces se informó en Internet y encontró Mechones Solidarios, con sede en Málaga, la única ong que cuenta con peluquera propia para elaborar pelucas a medida. «Las pelucas de las niñas enfermas son gratis y las de las adultas cuestan unos 150 euros, dependiendo del largo del pelo. Y eso me gustó porque una peluca cuesta normalmente más de 600 euros».

Anke, que trabajó más de 20 años en Fuerteventura como guía turística, se define como una persona «muy solidaria, aunque queda mal decirlo de una misma. Me siento bien ayudando». El cáncer no ha rozado ni a ella ni a su familia, pero quería ayudar a las pacientes oncológicas «que ya bastante castigo tienen con padecer la enfermedad para que encima deban pagar a un precio desorbitado las pelucas» que utilizan tras los tratamientos que acaban con su cabello natural.

Más majorera que alemana

«En avión» contesta riendo a la pregunta de cómo llegó una alemana como ella a quedarse a vivir en Fuerteventura. Anke (Münster, 1966) trabajó como guía turística en varios países, entre ellos Grecia donde sólo existe la temporada de verano turísticamente hablando. Sobre 1992, cambió las islas griegas por Canarias, aterrizando en Lanzarote, donde empezó a trabajar con Neckermann. Tras diez meses en tierras lanzaroteñas, anunció que quería trabajar un año en cada isla del Archipiélago para después dar el salto a República Dominicana o el Caribe, y empezó la gira laboral por Fuerteventura. «No recuerdo el año, sólo que llegué un 24 de octubre y que ya me quedé aquí».

Sí se acuerda que tenía 26 años y que ahora nota que «no soy alemana porque me acostumbré a vivir en Fuerteventura, a su gente, a su clima. Soy majorera, hasta el punto de que a veces no me acuerdo cómo se dicen algunas palabras en alemán». En la actualidad trabaja en una clínica privada en El Castillo donde también recoge «cuanto más pelo, mejor».