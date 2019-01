Angeles Valdivia: la sabia en legumbres majoreras

Como este año llovió, las legumbres ya brotan en las gavias de las dos rosas y plantadas todas al mismo tiempo. Y es que Ángeles no sigue el dicho de que las arvejas hay que plantarlas con la primera rejada. «¿Quién dijo eso? Yo las planto juntas nada más llover».

El secreto de sus legumbres reside en que las cultiva en las gavias de la rosa de Tinojay, en el municipio de La Oliva, y en la rosa del Agua (Puerto del Rosario). «Aunque las legumbres son duras, yo las planto en esas dos zonas y siempre salen amorosas. No sé por qué, si por la cercanía del mar o por qué, pero no hay que darles mucho fuego. Mi hijo tiene unas gavias por los Altos del Espinal, en Ampuyenta, y allí salen duras».

Las lentejas majoreras son las más costosas porque son más pequeñas que otras variedades «y hay que estar más tiempo trabajando enguruñada en la gavia». Por eso son las más caras, pero asegura que las vende bien en su puesto del mercado, «en realidad todas las legumbres de aquí salen bien, menos los chícharos porque no los conocen mucho, no sabe la gente lo que se pierde sobre todo con carne de cabra seca, que es lo más rico que hay». Y, acto seguido, explica cómo se sala y seca, al tiempo que reconoce que «sólo quedo yo haciendo eses potaje, aunque lo hago metiendo la carne en la nevera».

Chícharos, judías, garbanzos, lentejas majoreras, Ángeles Valdivia Alonso, agricultora de 66 años, no para de destacar las propiedades de las legumbres cultivadas en las gavias de las rosas de Tinojay y del Agua que vende cada sábado en el mercado de la Biosfera, en Puerto del Rosario. «Todas son buenas, o es que yo soy buena de boca», resume.

Potaje y gofio frente a la comida envasada

Las legumbres las vende mejor en invierno, porque ya se sabe que se comen más platos de cuchara con el frío. «Mire usted, y antes todos los días comíamos potaje y gofio porque no había otra cosa». En cambio, ahora la gente come muchas «cosas envasadas, que les echan porquerías para que no se echen a perder, pero si a ellos les gusta»

Por eso, porque se crió arrancando y trillando, sentando potajes por su condición de hermana mayor, por eso le gusta el campo y aún con 66 años se levanta a ocuparse de las gavias, «que no ponga usted que son mías, que son los de los Manrique, que vienen con un palo y me echan» y se ríe. En una de esas rosas, en la de Tinojay, nació en 1952, la mayor de seis hermanos. Cada día iba caminando al colegio de La Caldereta y, mientras su madre estaba en las gavias, dejaba el potaje de lentejas sentado «y yo le pegaba fuego al volver de las clases por la tarde para poder cenar. A mediodía sólo comíamos gofio amasado y queso».

Desde que aprendió las primeras letras, la quitaron del colegio. «Mi padre me dijo que ya sabía escribir cartas al novio y se acabó la escuela».

El cambio que más recuerda es , cuando tenía 15 años, su madre se fue a Villaverde a dar a luz con la abuela. «Me quedé a cargo de la casa, sentaba potajes, traía el agua en baldes y no dejé de arrancar en las gavias desde temprano». Entonces nació Carmen Rosa, su hermana pequeña, «ya me ocupé enteramente de la casa y sólo volví a trillar a la era cuando la niña fue creciendo». Con 24 años, se casó y se fue a vivir a Puerto del Rosario, «pero siempre seguí yendo para el campo con mis cuatro hijos pequeños incluso».