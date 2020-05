AM-CC se queja de dos semanas sin noticias del alcalde Juan Jiménez

Catalina García / Puerto del Rosario

El grupo de gobierno de Puerto del Rosario «no ha dado noticias» dos semanas después de la aprobación, por unanimidad, de la mesa de trabajo para debatir y aportar medidas para paliar los efectos del Covid-19. Es la crítica que hace AM-CC demandando el pronunciamiento del equipo del alcalde Juan Jiménez.

«Cuando presentamos la propuesta, la intención de este grupo era la poner este recurso en marcha cuanto antes, no sólo para conocer las líneas de trabajo actuales del grupo de gobierno, sino adelantarnos en el tiempo y establecer nuevas medidas para la recuperación económica y social en las siguientes fases de desconfinamiento» comenta el portavoz de AM-CC, Manuel Miranda. No se saben los motivos de este retraso, «pero quizás se deba a que el alcalde no quiere dar cuenta a los grupos de la oposición sobre los trámites que están realizando. La inactividad está siendo la tónica diaria del grupo de gobierno».