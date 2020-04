AM-CC advierte de que aún faltan más resultados de los tests de la residencia de mayores y exige una investigación oficial de los análisis

Menos de 24 horas después de que el Gobierno de Canarias informara públicamente de que los 125 análisis realizados a los residentes y trabajadores de las residencia de mayores de Casillas del Ángel habían dado negativo y apenas dos horas después de que el propio consejero de Sanidad ratificara este balance en el Parlamento de Canarias, «la sociedad majorera acaba de enterarse de que tres personas relacionadas sí están afectados y que aún resta por conocer los resultados de otras 40 más», lamenta Asamblea Majorera-Coalición Canaria (AM-CC), que exige al Gobierno de Canarias que al Ejecutivo autónomo que investigue oficialmente los análisis de la casa de los mayores.

AM-CC va más lejos y advierte «de la grave irresponsabilidad y preocupación que viene provocando la gestión del Gobierno de Canarias en Fuerteventura».

Ayer, día 16 de abril, el Ejecutivo de Angel Víctor Torres informaba de que se había realizado un cribado a un total de 2.200 usuarios y trabajadores de las residencias de mayores de Canarias, de los que 125 pertenecían a Fuerteventura. Los resultados mostraban una incidencia de sólo seis casos en Canarias de personas positivas asintomáticas, en Tenerife (2) y Gran Canaria (4). Ninguno entre los 125 análisis de la residencia de mayores de Fuerteventura.

Este mismo mediodía incluso el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias confirmaba estos datos en el marco de una comparecencia en el Parlamento de Canarias. Ningún afectado entre los 125 análisis de Fuerteventura. «En la isla, la noticia fue recibida con alivio, tanto por trabajadores como por los usuarios de la residencia, y el conjunto de la sociedad, ya que nuestros mayores constituyen el sector de la población más susceptibles al Covid 19, y tener la certeza de estar libres de la infección a través de tests es la mejor opción».

Sin embargo, AM-CC confirma cómo la información recabada indica que algo no cuadraba. «Al parecer, los trabajadores y usuarios de Casillas del Ángel tuvieron que pasar dos tests distintos de Covid 19 el mismo día (miércoles 15 de abril). Primero pasaron un test rápido por parte del Cabildo de Fuerteventura. Se trataba de un test rápido llevado a cabo por el Cabildo, con un grado de fiabilidad muy reducido. Los resultados de esos 125 test fueron los que el Gobierno de Canarias asumió ayer como propios y los que el consejero confirmó hoy viernes en el Parlamento. Lo peor es que además se les consideró test PCR, es decir de alta fiabilidad, cuando no lo eran».

Pero el personal de Sanidad de Fuerteventura no se conformó, continúan relatando los nacionalistas, con lo que se mandó a hacer desde el Cabildo. «La diligencia y preocupación de los sanitarios (que no de la Dirección de Área, ausente en todo este proceso) consiguió que de forma inmediata el mismo día 15 se realizara por ellos mismos otros 125 test a personal y residentes de Casillas. Un segundo análisis que sí eran de test PCR (más eficaces). Son esos resultados los que esta tarde se están dando a conocer de forma parcial, puesto que aún no están terminadas todas las analíticas». Son esos resultados «los que demuestran la ineficacia del Gobierno de Canarias en su balance oficial de ayer».

Son esos mismo resultados, añade AM-CC, «los que también demuestran la incompetencia del consejero de Sanidad, cuando este mediodía en el Parlamento de Canarias seguía manteniendo los datos erróneos derivados de la analítica encargada por el Cabildo, y no los reales de la hecha por el propio personal de Sanidad. El consejero no hacía caso ni escuchaba a los profesionales sanitarios de Fuerteventura».

Desde Asamblea Majorera - Coalición Canaria exigen a los responsables del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Fuerteventura «que se disculpen con los usuarios y trabajadores de la Residencia por los problemas generados» y que se depuren responsabilidades en las instituciones.