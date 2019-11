Adiós a un referente del periodismo majorero

Hermano del también periodista y corresponsal de Televisión Española Gerardo Jorge Machín, Chisco inició su andadura en el mundo del periodismo a comienzos de la década de los sesenta mientras residía en el Sáhara español, donde ejerció en varios medios de comunicación. Años después, ya de vuelta en Fuerteventura, donde fue trabajador del aeropuerto majorero en diferentes responsabilidades, también se convirtió en el primero de la isla en conseguir el carné de prensa de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

A lo largo de su trayectoria de periodista figuran sus trabajos en medios de comunicación como La Provincia, El Día de Tenerife, Radio Cadena Española, Radio Atlántica, entre otros. Además, Chisco era miembro y fundador de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura, cuyo actual presidente, Tero Brito, manifestaba ayer unas palabras en su memoria: «Además de lamentar la pérdida de un compañero y trasladar nuestro pésame y el de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura, me gustaría resaltar que Chisco siempre fue un entusiasta de este órgano de representación de los periodistas de la islas orientales. Siempre estuvo en primera línea, desde el principio hasta el final».

La noticia del fallecimiento de Chisco caía como un jarro de agua fría en horas de la tarde de este jueves entre quienes le habían conocido. Fueron muchos los que se desplazaron hasta el Tanatorio Cira Ruiz de Puerto del Rosario para acompañar a la familia en estos duros momentos. Su hijo, Moisés Jorge, gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, se despidió de su padre con unas cariñosas palabras a través de su perfil público en Facebook: «Hoy se ha ido un hombre excepcional; solidario, generoso, sentimental, comprometido, directo, humilde, divertido, amigo de sus amigos, justo, pasional, cariñoso, sincero, y orgulloso de la Fuerteventura de su alma. Descansa en paz papá y gracias eternamente por los valores que me diste (no me pudiste dejar mejor herencia). Siempre estaré muy orgulloso de ti!!!».