Acosta quiere «construir un isla mejor»

Catalina García / Puerto del Rosario

El octavo presidente del Cabildo de Fuerteventura es también el único socialista de la historia democrática: Blas Acosta Cabrera, que ayer fue proclamado tras un debate de la moción de censura contra Lola García que no duró ni media hora. Al nuevo primer mandatario, en virtud del pacto PSOE, NC-AMF y Podemos, lo arroparon su familia y el partido a nivel insular y regional.

No por más anunciado, el pleno de debate de la moción de censura provocó menos expectación. Los primeros en llegar al Cabildo fueron ayer los miembros de la familia socialista, encabezados por dos viceconsejeras de la Ejecutiva regional, Elena Máñez y Nira Fierro. El PSOE insular también se dio cita, entre históricos y actuales cargos públicos.

Al poder intervenir sólo Alejandro Jorge como defensor de la moción de censura, Claudio Gutiérrez como portavoz de la oposición por el Partido Popular (PP) y la expresidenta nacionalista Lola García, el pleno supo a poco a muchos, tanto de uno como de otro bando políticos, pasando con premura a la votación nominal y a viva voz que terminó con el resultado ya previsto de doce votos a favor del nuevo pacto PSOE. Nueva Canarias - Asambleas Municipales de Fuerteventura (NC-AMF) y Sí Podemos, los siete en contra de los consejeros de Coalición Canaria (CC) y la abstención del PP, que su portavoz Claudio Gutiérrez ya había anunciado en su discurso, con lo que a nadie cogió por sorpresa.

88 medidas

Hasta en dos ocasiones, en su discurso de investidura Blas Acosta se refirió a su objetivo de «construir una isla mejor»: una al principio y otra casi al final cuando expresó su deseo de que «mis dos hijas crezcan en una Fuerteventura mejor». El resto de su intervención como presidente se dedicó a resumir las 88 medidas que el nuevo pacto tripartito presentó al registrar la moción de censura, hizo ayer diez días, empezando por poner «a las personas en el centro de nuestros programas políticos» y por presentarse con el fin de «impulsar el progreso de la isla».

El nuevo primer mandatario majorero no se olvidó de agradecer el apoyo ciudadano en las pasadas elecciones «cuando el PSOE obtuvo los mejores resultados en 40 años de democracia, posibilitando este cambio político al frente del Cabildo y el inicio de una nueva etapa en Fuerteventura, que «requiere un verdadero impulso» y que las instituciones públicas «respondan a las necesidades de los ciudadanos en Sanidad, Servicios Sociales, Agua o Vivienda que hasta ahora nadie ha logrado responder». Acosta apuntó que a estas demandas vecinales hará frente «con trabajo, sin victimismo y sin sectarismo».

La finalización de las obras del Hospital General fue la primera de las medidas concretas, «puesto que somos la única isla del Archipiélago que no cuenta con un centro hospitalario». También, en clave social, anunció que apoyará el geriátrico, elaborará un plan de lucha contra la exclusión social y adquirirá suelo para viviendas.

«No soy desarrollista»

Parando en la potenciación del reglamento de participación ciudadana y en el consejo insular de igualdad, Acosta Cabrera cogió carrerilla para referirse al uno de los temas más polémicos: la aprobación del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF). «Este pacto quiere culminar el documento desde la lealtad y después de un proceso fruto del consenso políticos y de la participación». Para, a reglón seguido, aclarar que «no soy un desarrolllista» y anunciar que «el tiempo de la demagogia se acabó, señores de CC».

En el plano medioambiental, apuntó al impulso de la Reserva de la de la Biosfera, «que no queremos seguir teniendo guardado como un sello en un cajón»; la creación de una planta de gestión de residuos en el sur; y su apuesta por los grandes proyectos eólicos y solares «que sobre todo hay que ordenar». Sobre el eje viario norte-sur, se comprometió a impulsar «por que no vale la excusa de que Madrid nos roba y por que tenemos que alejarnos de la queja continua». Y acabó anunciando que «se acabaron los días en que Fuerteventura se quedaba rezagada».

Sobre Cortázar, Kennedy y Ortega y Gasset

Propuestas de trabajo del nuevo presidente y reproches de los partidos políticos aparte, el pleno de debate de la moción de censura estuvo salpicado de citas famosas con más o menos suerte.

Alejandro Jorge (NC-AMF) zanjó su defensa de la moción de censura apelando al escritor Julio Cortázar y su Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y empezar de nuevo, mientras que Lola García (CC) repitió el Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande de Ortega y Gasset que ya empleó diez días antes en su investidura y Blas Acosta no quiso ser menos citando a Edward Kennedy (no confundir con John F.) con En política pasa como en las matemáticas: todo lo que no es totalmente correcto, está mal.

El reparto que faltaba de consejerías

Tal y como publicó Radio Sintonía, el PSOE ya ha dado conocer el reparto que faltaba de consejerías. puesto que sus socios de tripartito ya lo habían decidido y hecho público desde el registro de la moción de censura. El presidente Blas Acosta se reserva la Consejería de Turismo, por lo menos hasta final de este año, mientras que el área de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica pasa a Manuel Hernández Cerezo; Industria, Comercio, Transportes y Accesibilidad y Movilidad Sostenible es responsabilidad de Lolina Negrín Pérez; Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos queda bajo la égida de Víctor Alonso Falcón, que ya fue consejero de Asuntos Sociales hace dos legislaturas; Empleo, Educación y Juventud se asigna a María Jesús de La Cruz Montserrat; Medio Ambiente, Economía Circular e I+D+i , a Marlene Figueroa Martín; y por último Aguas, Residuos y Caza la encabeza Carlos Rodríguez González.