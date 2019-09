Acosta: «Lo que más nos preocupa es el empleo de aquí a final de año»

— ¿Qué balance de la primera jornada tras la quiebra de Thomas Cook?

— El lunes solo teníamos un vuelo que afortunadamente salió por la tarde y se confirmó por parte del gobierno británico, con cuya embajada hemos estado en contacto, que se garantiza la repatriación de todos los turistas afectados por Thomas Cook. Este miércoles y el sábado tendremos en torno a tres y cinco vuelos más y el lunes miércoles y sábado de la próxima semana también hay vuelos. Todavía nos queda esta semana y la siguiente para que se garantice la devolución de estos turistas con total tranquilidad. Hay ciertos hoteles que están notificando a sus clientes que deben de pagar y creo que eso es un despropósito, creo que deberían entender cuál es la situación también, porque, en función de como se comporten esos turistas, los podremos tener fidelizados para una siguiente vez. Estamos intentando plantear un plan de contingencia en caso de que esos hoteles insistan en cobrarles para que puedan tener esa cortesía en otros sitios.

— Es cierto que la quiebra de Thomas Cook supondrá perder 2.000 turistas a la semana y 80.000 al año?

— Sí, son nueve vuelos semanales, unas 2.000 plazas aéreas que tenemos semanalmente y, por tanto, unos 85.000 turistas al año. Octubre, noviembre y dicembre van a ser bastante complicados. Creo que un mes, por no decir menos, podríamos tener resuelta una parte, porque habrá parte de turoperadores actuales que puedan ocupar esa cuota de mercado y por tanto no vayamos a perderla. La gran preocupación ahora son las filiales como Condor que en principio parece que va a ser ayudada por el Gobierno alemán, pero, si no fuera así, sí que nos afectaría en unos 20 vuelos semanales. Entonces, estaríamos hablando de otras circunstancias, aunque empezamos con FTI el día 1 de octubre con un vuelo diario de lunes a domingo, siete semanales, que era en lo que estábamos trabajando para suplir a Germania que había quebrado hace unos meses.

— ¿El sector hotelero se puede ver obligado a bajar precios por la pérdida de plazas aéreas?

— Sí, ya llevan tiempo bajando precios, hay algunos que no, pero hay muchos que sí, que se han ido adaptando. No es una cuestión de bajada de precios enorme, pero sí que tienen que volver a ajustar porque tienen margen. Es verdad que solo nos acordamos de este problema ahora que ha sido la quiebra, pero llevamos ya como un año y pico advirtiendo de la consolidación de nuestros mercados competidores, de aquellos turistas prestados, y creo que esas medidas que ayer se acordaron y se le dio instrucciones a la consejera del Gobierno de Canarias para que con la ministra de Turismo en Madrid se viera cómo se podría tener más conectividad con Canarias y creo que puedan dar sus frutos en este próximo mes

— ¿Cómo va a afectar la quiebra de Thomas Cook al empleo en la isla?

— El empleo nos preocupa muchísimo sobre todo hasta final de año. Hay que trabajar muy rápido en estos meses de octubre y de noviembre. Los servicios económicos del Cabildo están viendo las posibilidades de habilitar créditos suficientes para que pueda promocionarse la isla pero sobre todo para rellenar esos huecos de plazas que tanto de Germania como de Thomas Cook quedan vacantes.

— Entonces, ¿se va anegociar con más turoperadores?, ¿qué es lo que se va a hacer?

— Lo que se va a hacer ahora mismo, las primeras medidas del Gobierno de Canarias, que es lo que se habló el lunes, están orientadas a reforzar las actuales: una bajada de tasas aéreas como en 2009; una bajada de otra tasa que afecta al tráfico aéreo en el vuelo; estuadiar la bajada del impuesto al combustible para que a las compañías les siga siendo rentable el vuelo; etcétera. Por otro lado, es cierto que en la turoperacion convencional como Thomas Cook, que no se ha adaptado a los nuevos tiempos, el problema aquí no es la demanda del destino sino el coste del destino y nosotros tenemos que potenciar eso con decisiones de Estado desde luego desde el Gobierno de Canarias y nosotros incentivarlas para que sigan viniendo a Fuerteventura y siga siendo rentable el coste del transporte.