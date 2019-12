6.000 personas claman contra las promesas sanitarias incumplidas

A la cabeza de la manifestación, cogiendo la pancarta de Por una sanidad digna ya, volvió a estar también Ayoze Vega Cárdenes, que afirma salir a la calle otra vez porque «ha habido muy pocos cambios sanitarios» y porque los cargos públicos «que nos representan en la isla y en el Gobierno de Canarias no están dando respuesta a las necesidades sanitarias de Fuerteventura». En definitiva, «por lo mismo por lo que protesté hace tres años» y empieza a numerar: «por la gente que sigue votada en los aeropuertos, porque los medios de información entre los hospitales no resultan eficientes, porque cuando pides cita en un médico de cabecera tardan dos semanas en dártela, ¿de verdad quieres que siga diciéndote todas las carencias sanitarias que todos padecemos?». Cuando se le pregunta por la promesas de la consejera regional de Sanidad, que hace dos días visitó la isla para anunciar especialistas y búnker en 2020, «hay buenas intenciones, pero no hechos, y yo estoy aquí por una sanidad digna».

La cifra de la participación de esta segunda convocatoria contrasta con los 15.000 ciudadanos que el 23 de septiembre de 2016 salieron a la calle a protestar por las mismas demandas y los mismas necesidades sanitarias.

En contraste con la protesta de entonces, la decepción por la clase política se proclamó en la lectura del manifiesto, en algunas pancartas y en las consignas coreadas, entre las que se repitieron más Menos promesas, más realidades y Sanidad sí, políticos no. También se oyeron Sanidad digna ya, Promesas son promesas, queremos realidades, Búnker sí, políticos no, Sanidad sí, políticos no, Pediatría sí, políticos no y Ustedes políticos no nos representan, que era uno de los lemas de la convocatoria que secundaron varias asociaciones sociales, desde la citada Aderis hasta Salud y Sonrisas o la plataforma de apoyo al hospital geriátrico, aunque los ciudadanos, a título individual, no se quedaron a casa «por nuestra salud y también por los que vendrán después: los hijos y los nietos».