¿Es la cría de pájaros canarios un deporte autóctono y tradicional?

Una de las primeras acciones de la Comisión fue la de responder a la petición por parte del Gobierno de Canarias de la elaboración de un Catálogo de los juegos motores y deportes tradicionales de adultos de Canarias , así como, que previamente se establecieran los criterios que se precisan para ser considerados como tales. Los preceptos que se consensuaron fueron: a. poseer una estructura de juego motor o deporte, b. disponer de referencias documentales que acrediten su práctica por transmisión intergeneracional y c. estar provistos de rasgos singulares no globalizados.

Los políticos que nos representan en los cabildos quizás no conocen que existe una Comisión de los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Canarias (JyDATC), creada por el Gobierno de Canarias mediante la Orden de 4 de febrero de 2004.

La Federación Ornitológica Canaria ha promovido acciones que persiguen la consideración de la cría del pájaro canario como un deporte autóctono y tradicional de Canarias . La ornitología es la parte de la zoología que trata de las aves . La cría de pájaros canarios, además de fines recreativos o económicos, puede tener fines competitivos. Históricamente, los pájaros participan en concursos de color (sobre el color de fondo amarillo, amarillo marfil, rojo, rojo marfil y blanco, se pueden generar variadas combinaciones), de canto (las razas reconocidas en estos momentos son Roller, Malinois, Timbrado y Cantor Español) y de postura, forma y diseño (canarios que han fijado unas características según sean sus plumajes, rizos o no, y la forma y diseño del ejemplar).

«Todavía estamos a tiempo de evitar un grave e irreparable error»

El día 20 de febrero de este año fue convocada la Comisión de los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Canaria y entre los puntos del Orden del Día estaba “Presentación por parte de D. Antonio Mateo Alemán, del informe-presentación sobre el asunto: Reconocimiento de la Ornitología como Deporte tradicional y autóctono”. La mayor parte de los cabildos estuvieron representados por sus técnicos porque entre los consejeros sólo estaba la Sra. Consejera del Cabildo Insular de Tenerife, Dña. María del Cristo Pérez Zamora; no acudió nadie por el Cabildo de La Gomera. Sé a ciencia cierta que los consejeros y consejeras ausentes fueron informados por los técnicos asistentes de los acuerdos adoptados.

¿Saben las personas que en las últimas semanas han votado en los cabildos insulares a favor de la declaración de la cría del pájaro canario como deporte autóctono y tradicional que la mayor parte de las intervenciones realizadas por los asistentes manifestaban la incoherencia y la imposibilidad de considerar la cría del pájaro canario como un deporte tradicional, tanto desde un punto de vista conceptual y epistemológico, como desde el cumplimiento de los criterios que se establecieron en su momento para la creación del Catálogo? Posiblemente no.

La cría de pájaros canarios no cuenta sino con la condición de “disponer de referencias documentales que acrediten su práctica por transmisión intergeneracional”. Ni es un juego motor o deporte, ni está provista de rasgos singulares no globalizados.

Aunque está provista de institucionalización, tiene carácter lúdico, y tiene reglamentación y competición, la cría de pájaros canarios no puede ser considerada como deporte porque carece de uno de los rasgos fundamentales del deporte: la situación motriz. La situación motriz conlleva la consecución de objetivos motores a través del procesamiento que el jugador hace del entorno, y la solución motriz que deviene de ello. Esto implica la participación activa y directa del deportista, que elabora una respuesta motriz. Constituye algo intransferible y, habitualmente, de difícil repetición exacta, pues el sujeto tiene que poner en juego su corporalidad y motricidad en relación con muchas variables externas. En el caso que nos ocupa, ¿quién es el deportista? ¿el criador o el pájaro? Nuestra respuesta es que ninguno de los dos. No hay deportistas porque no hay deporte.

Los miembros de los distintos partidos políticos que durante esta legislatura conforman los cabildos insulares tienen que conocer que todos los presentes en la reunión de la Comisión de los JyDATC mostramos la necesidad de buscar alguna solución para favorecer la protección y la divulgación de la actividad de la cría del pájaro canario porque entendíamos que constituye un elemento de nuestra cultura, y que, para ello, desde la Dirección de Deportes del Gobierno de Canarias se propuso la creación de una subcomisión para elaborar un informe sobre el tema.

Me gustaría conocer los criterios utilizados por nuestros representantes políticos en las instituciones insulares para votar, y finalmente aprobar, promover la declaración de la cría del pájaro canario como deporte autóctono y tradicional. Hacemos esta solicitud, principalmente para intentar en el futuro justificar ante nuestros alumnos universitarios, o en los foros académicos y científicos, que esta actividad ha sido incorporada al Catálogo de las prácticas deportivas tradicionales de Canarias. Algo que tiene una difícil justificación.