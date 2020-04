«El que está al mando en EE UU no tiene empatía»

Juan Francisco Martínez habla con ese deje en el que se entremezclan los rejos de su acento nativo y la rutina de llevar 25 años residiendo en Nueva York. Sereno. Con la precisión que evidentemente han tallado en él tantos años siendo un referente en el mundo de la danza. Hoy da clases en la prestigiosa Academia Julliard y asiste a la evolución de la pandemia desde su casa en el East Village. «El problema que tenemos en Estados Unidos es que el que está al mando no tiene ninguna empatía», estima.

Martínez lleva un cuarto de siglo en Estados Unidos. Tiempo suficiente para descifrar la realidad de un país que en este tiempo ha pasado por momentos tan complicados como los atentados del 11 de septiembre.

«Esta situación nos ha pillado encima en año electoral. Trump está haciendo campaña las 24 horas del día siempre y ahora mucho más», indica este reputado profesional salido de Gran Canaria y del que en su hoja de servicios destacan sus años en la Compañía Nacional de Danza o en el Ballet royal de Wallonie.

Nueva York es un estado peculiar dentro de una país en el que el presidente recomienda beber lejía. Su gobernador Andrew Cuomo llleva sus propios ritmos con su singular carácter.

Martínez, no obstante, muestra también su sensación de cómo ha funcionado el relato de estos días para la historia. «Desde enero estábamos viendo las noticias de lo que sucedía con el coronavirus. Y me extrañaba que no se tomará ninguna medida. Aquí viven nueve millones de personas, a la que viene gente de todo el mundo todo el rato. Y era imposible que no nos tocara de una forma masiva», indica.