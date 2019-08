El PP pide que la cumbre se declare zona especialmente afectada

El Partido Popular (PP) presentará una iniciativa en el Congreso de los Diputados para declarar zona especialmente afectada la cumbre de Gran Canaria, de tal manera que las ayudas para paliar los daños del incendio declarado el sábado pasado puedan llegar lo antes posible.

Así lo aseguró ayer el presidente de los populares, Pablo Casado, tras reunirse con el presidente canario, Ángel Víctor Torres y la ministra de Defensa, Margarita Robles. El dirigente popular, acompañado de los líderes de su partido en las islas, hizo un recorrido por las zonas afectadas por el fuego y se reunió con sus alcaldes, así como con algunos vecinos que aún siguen evacuados de sus viviendas.

Además, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), situado en Valleseco, Pablo Casado se mostró partidario de extender la prisión permanente revisable para los delitos de «terrorismo ambiental» que generan «los pirómanos que causan muertes o estragos». Si la investigación sigue por ese camino», apostilló el presidente popular se deben incrementar las penas «para esos pirómanos, que en Canarias empiezan a ser recurrentes», afirmó.

El líder nacional del Partido Popular celebró que las buenas noticias llegaran ayer a Gran Canaria, tras conocer los datos referidos a la estabilización del incendio, y quiso enviar un mensaje de apoyo a todas las personas que han tenido que abandonar sus viviendas esta semana porque, según dijo, «ahora su preocupación está en saber cómo van a encontrar sus casas».

Pablo Casado expresó su reconocimiento a todos los organismos y personas que han trabajado en los servicios de extinción del fuego y señaló que cuando se produce una tragedia como este incendio «estamos todos juntos, aquí no hay partidos, aquí no hay siglas, estamos todos contra el fuego». Sobre la tardanza en la visita a Canarias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las críticas de algunos vecinos que han manifestado sentirse abandonados, indicó que «el equilibrio en estos casos es difícil, porque se debe visitar la zona cuando los trabajos estén avanzados. Antes, no somos útiles», dijo.

En este sentido, mostró también su reconocimiento a «alcaldes y concejales, no sólo del Partido Popular, sino también de otras formaciones políticas, que estos días han estado con sus vecinos, en los polideportivos limpiando los baños o cocinando porque eso es lo que tenían que hacer, apoyar a las personas evacuadas y estar con ellos». Agregó que «eso es España, eso es Canarias, es la solidaridad a pesar de las catástrofes».