Carlos Estévez: «Esto nos obliga a crecer rápido»

Ana Suárez

Javier Puga

Julio Luengo

Jörg Zangen

Javier Vega

Miguel Jorge Blanco

Carlos Estévez

El presidente de la Fundación Universitaria afirma: «Lo que estamos viviendo nos obliga a todos a ajustarnos para crecer rápidamente, no sólo de forma vertical como antes se medía, sino también a lo ancho, mirando a los demás. Sólo así... lo conseguiremos».

Óscar Noda González

Isaí Blanco

Concha Pinedo

José Manuel Fernández-Sabugo

Magüi Melián

«Nos ha tocado vivir una situación totalmente inesperada y nueva para todos», dice la CEO de Domingo Alonso. «La solidaridad, responsabilidad y capacidad de sacrificio demostrada por todos los canarios estos días nos conduce a la esperanza y me hace estar convencida de que juntos lo conseguiremos».

Mariano Hernández Zapata

El presidente del Cabildo de La Palma confía en superar la crisis «juntos, con la implicación y el compromiso de toda la sociedad. Gracias a tantos héroes anónimos que cada día nos protegen. Tengan por seguro que el Cabildo de La Palma no dejará a nadie atrás. Lo conseguiremos».

Rogerio Koehn

Sergio Ramos

El senador del PP por Gran Canaria destaca que «de esto no nos sacará ningún Gobierno, de esto saldremos gracias a los sanitarios que lo están dando todo a pesar de que no les ha llegado lo que necesitaban a tiempo». Y agrega que cuando pueda salir, irá caminando a ver a la Virgen del Pino.

Antonio Pardo

«Lo que estamos viviendo no es peor a la que históricamente otras generaciones han sufrido y que nunca antes este mundo tuvo tantos recursos para recuperarse». El CEO de Pardo y Galarza SL, agregó que autónomos, empresas y trabajadores son clave para la recuperación. «Juntos lo conseguiremos».

Sergio Durán

Francisco Atta

Pepa Luzardo

La windsurfista isleña afirma que «estamos viviendo lo que nunca pudimos imaginar y ahora, por encima de todo, de las competiciones, de las aspiraciones personales y de los objetivos en el calendario, lo que importa es nuestra salud. Me quedo en casa y pongo mi granito de arena».

Joaquín Jorge

El empresario (Halcourier) pone en valor que «el comportamiento de los españoles está siendo ejemplar, como siempre». Seguidamente añade: «No me cabe la menor duda de que saldremos adelante. Esto lo vamos a ganar todos juntos».

Manuel Florido

Alfredo Montes

Ángel Medina

Raúl Afonso

Carlos Gimeno

El director de Expansión de THe Hoteles subraya que en la empresa ya están trabajando «para la recuperación. No vamos a parar. Pero no solo para nuestros hoteles, sino para Canarias y el mundo. Cuando todo esto pase, lo vamos a superar. Lo conseguiremos. Tenemos fe en el turismo y en el futuro».