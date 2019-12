Aduanas ‘retiene’ en el aeropuerto de Santander las maletas de los canarios

Los pasajeros canarios del vuelo de Iberia 3827 que viajaron el martes de Gran Canaria a Santander, con conexión en Madrid y enlace con el vuelo IB 556, volvieron a ser víctimas del exceso de celo que en los últimos meses ha caracterizado a los servicios de Aduanas de los aeropuertos de la península con los vuelos con origen Canarias.

El escaso margen de tiempo en Madrid para coger el vuelo de Santander, por los típicos retrasos de Barajas para aterrizar el de Gran Canaria, provocó que los pasajeros llegaran en hora a la capital cántabra, al contrario que las maletas, que se quedaron en Madrid.

Tras hacer la oportuna reclamación ante Iberia en el aeropuerto de Santander por extravío de equipaje y localizarse las maletas, la compañía aérea quedó en llevarla a la dirección dada por los pasajeros canarios a la mañana siguiente (hoy), 24 horas después.

La sorpresa llegó este miércoles, cuando tras diversas llamadas al aeropuerto porque las maletas no llegaban, desde Iberia se informó que las maletas de los pasajeros canarios estaban retenidas por Aduanas y que no se entregaban en domicilio. ¨Es necesario que vengan al aeropuerto a recogerlas. Canarias tienen un régimen fiscal distinto y las maletas no pueden salir del aeropuerto sin el pasajero”, informaba la trabajadora de Iberia.

Tras acudir al aeropuerto, los pasajeros canarios tuvieron que acudir a Aduanas a recuperar sus maletas y pasar el oportuno control, que conllevó apertura de maletas incluida para mostrar que en el equipaje ¨no había ni tabaco ni alcohol¨. El guardia civil encargado de la entrega y revisión de las maletas indicó a los pasajeros canarios que, debido al régimen fiscal de Canarias, el equipaje procedente de las islas no puede ser entregado si no están los viajeros. Ésta, sin embargo, es la primera vez que han sufrido un agravio de estas características los pasajeros en esta ruta, según aseguraban los afectados.