Puntos ciegos del coche, ¿Los conoces todos?

Los puntos ciegos son áreas alrededor del vehículo que no pueden ser observadas de forma directa por el conductor. Pueden deberse a zonas de la carrocería del coche o a situaciones puntuales que impidan la visibilidad del conductor como, por ejemplo, si llevamos equipaje tapando el cristal trasero. Conocerlos es fundamental para prevenir cualquier riesgo o peligro.

Estos puntos ciegos se sitúan en el marco del parabrisas o la parte de atrás de nuestro vehículo. Estas zonas de la carrocería impiden la visualización clara del entorno al conductor. Siempre es importante mantener nuestro parabrisas, las lunas laterales y la trasera en correcto estado para que no supongan ningún riesgo a la hora de conducir. En Carglass repararán o cambiarán cualquiera de estas lunas en mal estado para garantizar la máxima seguridad en nuestro vehículo.

Para evitar cualquier peligro durante la conducción, hay que utilizar correctamente el espejo interior, los espejos retrovisores y estar atentos a los puntos ciegos. Por ello, os vamos a dar algunos consejos para que los llamados puntos ciegos no se conviertan en un problema durante la conducción de nuestro vehículo.

Cuidado con el marco del limpiaparabrisas

El principal punto ciego de un vehículo es el marco de parabrisas ya que reduce el campo de visión hasta 15 grados, por la pérdida de la visión de un ojo. Esto puede suponer que no veamos a una persona, un animal o a otro vehículo.

Que el equipaje no dificulte nuestra visibilidad

Otro de los puntos ciegos más habituales es la luna trasera del coche porque normalmente colocamos en los viajes por carretera maletas y otros bultos lo que puede dificultar enormemente la visibilidad.

Ajustar los espejos retrovisores

Para poder comprender cómo funciona la visibilidad de un conductor cuando se encuentra dentro de un vehículo, hay que saber que el campo de visión de una persona es de casi 180 grados de forma horizontal y de 100 grados de forma vertical. Por eso cuando una persona está conduciendo solo cuenta con la visión hacia adelante y en los laterales del vehículo. Para tener más visibilidad necesita obligatoriamente los espejos retrovisores.

Los espejos retrovisores tienen como objetivo ofrecer una mayor visualización de la carretera y reducir los puntos ciegos. Los espejos laterales sirven para observar los ángulos izquierdo y derecho sobre el sentido de circulación, siempre y cuando se coloquen de manera adecuada. Estos espejos laterales son fundamentales a la hora de realizar la maniobra de cambio de carril o la incorporación a una vía. En estos dos casos es obligatorio su uso. No hacerlo puede suponernos una pitada de otro vehículo e incluso el riesgo de un accidente.

Recuerda que los espejos retrovisores siempre deben encontrarse limpios y sin grietas u otros elementos que dificulten la visibilidad. Además es importante ajustarlos antes de empezar a conducir para minimizar cualquier riesgo.

Hay que tener en cuenta que el espejo izquierdo debe reflejar ligeramente el borde derecho hasta la parte posterior de la carrocería del automóvil. El área restante del espejo tiene que ser capaz de reflejar el carril y los vehículos de ese lado. El espejo lateral derecho debe mostrar una pequeña porción de la parte trasera del coche y una gran parte del carril.

Evitar los puntos ciegos

Lo más importante es no olvidar la existencia de estos puntos ciegos y no arriesgar nunca nuestra seguridad ni la de nuestra familia. Antes de hacer cualquier maniobra, es fundamental observar los espejos. Además siempre hay que procurar no conducir por el punto ciego de vehículos pesados como los camiones.

Por último, os recomendamos que si se realiza un adelantamiento hay que intentar no colocarse en el punto ciego del otro conductor. En el caso de colocar protecciones antirrobo, hay que verificar antes de comenzar el trayecto que estas no obstruyan la visibilidad de los espejos.