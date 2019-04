Adiós triángulos, llega el ‘Help Flash’

CANARIAS7 ofrece para sus lectores en exclusiva la posibilidad de adquirir un dispositivo Help Flash, el sustituto de los triángulos de emergencia de los vehículos que ya se está utilizando en España y que ayuda a evitar accidentes de tráfico cuando, por ejemplo, se avería el coche en una vía rápida.

Esta promoción comenzará el viernes 5 de abril, cuando junto a la edición impresa de CANARIAS7 se entregará una cartilla que los interesados tendrán que rellenar con los tres cupones correspondientes a los días 5, 6, y 7, además del pago de 29,95 euros.

Y, ¿qué es el Help Flash? Se trata de un nuevo dispositivo ideado por dos agentes de la Guardia Civil españoles en excedencia, que se las ingeniaron para desarrollar un aparato que sustituyera a los triángulos de emergencia de uso obligatorio en los vehículos y que tantos accidentes habían causado.

En caso de accidente o avería, Help Flash se activa manualmente de forma sencilla y rápida. Se coloca en cualquier lugar del coche sin necesidad de tener que bajarse del mismos ya que basta con abrir la ventanilla y colocarlo en el techo. Al estar compuesto por una base magnética, se adhiere con facilidad a la superficie del vehículo, lo que permite colocarlo donde el usuario considere que sea más visible.

Al pegarlo a la carrocería, Help Flash se enciende de forma automática emitiendo una luz ámbar intermitente que alertará al resto de conductores de la presencia en la vía del vehículo averiado. Esta luz de largo alcance es visible a más de un kilómetro de distancia y en todas las direcciones al contar con iluminación en 360º.

Help Flash también dispone de luz blanca 360º a modo de linterna con la que el usuario puede solucionar las averías que surjan por la noche de manera cómoda y efectiva. Si hay poca luminosidad y has parado el coche para arreglar una avería o por la necesidad de hacer algún cambio como sustituir una bombilla fundida o poner las cadenas en caso de nieve, se puede colocar Help Flash en el coche. De esta forma se puede disponer de ambas manos para trabajar, cosa que no sería posible con una linterna convencional.