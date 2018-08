Las multas de tráfico más comunes del verano

El artículo 17.1 del Reglamento General de Circulación (RGC) dice que «los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos » y el 18.1, que «el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos ». Por ello, aunque ciertas prácticas comunes del verano (como ir en chanclas, descalzos o sin camiseta) no están tipificadas , podrían impedir la libertad de movimientos del conductor y este podría no estar en condiciones de controlar su vehículo.

Comer y beber durante la conducción

Sin camiseta

Pies en el salpicadero

Fumar en el coche

Sujetar un cigarrillo en la mano es una práctica de riesgo que supone muchas pequeñas distracciones. No es solo sujetar el cigarro, sino encenderlo, apagarlo o procurar que no se desprenda la ceniza de él, pues en ese caso, nuestra atención se fijará en donde ha caído la ceniza e intentamos quitárnosla para no quemarnos. Debemos pensar que realmente los trayectos en coche no son tan largos como para no poder evitar fumar dentro del vehículo. Si estamos realizando un viaje largo lo aconsejable es parar cada dos horas, y aprovechar esos momentos para fumar.

De cualquier manera, lo que sí es especialmente peligroso y está prohibido por Ley es «arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes de circulación u obstaculizar la libre circulación». Tirar un cigarrilo por la ventana, es, por lo tanto, un hecho que cobra especial peligrosidad en verano por las altas temperaturas y que puede ser multado con cuatro puntos y 200 euros.