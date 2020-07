La muerte en carretera «rebrota» tras el confinamiento

«Nos tenemos que remontar al fin de semana del 19 al 21 de julio de 2019 para encontrar un fin de semana más siniestro que este», expone Álvaro Gómez, director del Observatorio de Seguridad Vial de la DGT . El organismo no ha disimulado su preocupación tras dar a conocer el balance de los primeros desplazamientos veraniegos, y ha pedido a los conductores «no confundir las ganas por salir con la adopción de comportamientos de riesgo en carretera».

El número de muertes en carretera no solo bajó menos que los desplazamientos durante el estado de alarma (59% frente a 62%), sino que se ha incrementado un 17% desde el pasado 21 de junio en comparación con el año anterior. Los siniestros del pasado fin de semana apuntan a la velocidad inadecuada y a las distracciones como principales causas, ya que diez de los dieciséis accidentes mortales fueron por salidas de la vía. La gran mayoría se produjeron en vías convencionales, aquellas que no tienen separación física de sentidos.

El viernes pasado tres vidas se apagaron sobre el asfalto. El sábado fueron cinco. Y el domingo, diez. El primer fin de semana de la Operación Salida 2020 no pudo dejar un balance más desolador: se alcanzaron cifras de mortalidad inéditas desde julio del año pasado. Y ello pese a que el número de desplazamientos fue un 12,6% inferior al habitual en estas fechas.

Controles visibles

Para explicarlo, establece una analogía con los jugadores de fútbol. «Hemos vuelto al terreno de juego tras dos meses, pero nuestro estado no es el mismo. Hay una falta de entrenamiento vial». Ante ello, el experto propone insistir en la pedagogía vial. «Las instituciones tienen que volver a insistir en que la carretera es peligrosa. Que el escenario vial no es fácil. Y hay que ejercer cierta actividad de control, para que el conductor sepa que no se trata de una vía despejada».

Un mayor control que no equivale «a poner más radares», sino a hacer «más visible, con más presencia policial, con más avisos de vigilancia» que la carretera no se ha convertido durante los meses de parón en el Salvaje Oeste. Y pide también implicar a los peatones. «El símil de los futbolistas es igual para ellos. Han vuelto a la calle y lo han hecho desconcertados. Todos tenemos que volver a tener bien claras las reglas».

Para superar esta suerte de «anomia vial» tras el confinamiento, Ledesma propone un sencillo truco. «Si sujetamos el volante siempre con las dos manos, nos ayudará a recordar que hay unas reglas que cumplir, que como dice el Reglamento General de Circulación, hay que mantener siempre la atención. Yo diría que hay que conducir con las dos manos y con todos los sentidos».