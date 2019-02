Huir tras un accidente costará hasta cuatro años de cárcel

La reforma, que fue aprobada de forma definitiva al no incluirse enmiendas sobre el texto que salió del Congreso, corrige en de la reforma del año 2015 del Código Penal situaciones como el castigo por el abandono del lugar de los hechos si la víctima seguía viva, pero no si había fallecido. Ese era el caso de Anna González, la mujer que impulsó la campaña que dio vida a ésta reforma, #PorUnaLeyJusta, después de que su marido falleciera en 2013 cuando circulaba en bicicleta atropellado por un conductor que se dio a la fuga, para que casos como este no quedaran impunes.