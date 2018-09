Correr menos en las secundarias es sólo el principio

Evitar comparaciones

Bicicletas

De las bicicletas habla el exciclista Eduardo Chozas, ganador de varias etapas del Tour y del Giro, porque son las secundarias las vías por las que transitan. "Es importante reducir la velocidad", destaca.

Es en estas vías donde la diferencias de velocidad entre los vehículos es más notable, advierte a Efe Chozas. Como dato, casi la mitad de los 1.830 fallecidos en 2017 fueron motoristas (408), peatones (351) y ciclistas (78).

Con Chozas y otros implicados también se alinean las autoescuelas que ponen el foco en la formación pero animan a la DGT a bajar "con decisión" la velocidad porque de forma inmediata influirá en la prudencia al volante.

Algo que no tienen tan claro algunos conductores que sostienen que un máximo genérico y no el adecuado para cada tramo lo que consigue es que el usuario no lo respete. "El mayor peligro de imponer el 'café para todos' es que el conductor perciba que no está justificado ir más despacio, porque si el límite no es creíble no se cumple", zanja Arnaldo.