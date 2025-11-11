Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tu horóscopo de mañana, miércoles, 12 de noviembre de 2025: Amor, trabajo y salud bajo la mirada de los astros

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, miércoles, 12 de noviembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del miércoles 12 de noviembre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. Escucha tu voz interior y actúa con confianza. Los resultados serán favorables.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Hoy podrías descubrir un nuevo talento. Mantente abierto a explorar actividades que despierten tu curiosidad. Este podría ser el inicio de algo grande.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Tu esfuerzo comenzará a dar frutos visibles. Celebra tus logros, pero mantén la humildad y sigue trabajando con determinación. Grandes cosas están por venir.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Un cambio en tu rutina traerá una nueva perspectiva. Aprovecha la oportunidad para salir de tu zona de confort. Lo desconocido puede ser emocionante.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Una conversación profunda con alguien especial te ayudará a aclarar dudas y fortalecer tu vínculo emocional. No temas expresar tus verdaderos sentimientos.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

El día será ideal para organizar tus finanzas. Establece un plan que te permita cumplir tus metas económicas a largo plazo. La estabilidad comienza hoy.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

La introspección te ayudará a encontrar claridad. Dedica tiempo a conectar contigo mismo y liberar tensiones emocionales. La paz interior es invaluable.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Tu habilidad para resolver problemas será destacada. Usa esta cualidad para ayudar a los demás y avanzar en tus metas personales. Serás un gran apoyo.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Un gesto de gratitud te permitirá fortalecer una relación importante. Reconoce los esfuerzos de quienes te rodean. Ser agradecido abrirá nuevas puertas.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

