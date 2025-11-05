Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tu horóscopo de mañana, jueves, 6 de noviembre de 2025: Amor, trabajo y salud bajo la mirada de los astros

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, jueves, 6 de noviembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del jueves 6 de noviembre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Una reunión social será la clave para ampliar tus horizontes. Conoce nuevas personas y comparte tus ideas con entusiasmo. El networking será valioso.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Una sorpresa agradable iluminará tu día. Disfruta el momento y comparte tu alegría con quienes te rodean. La felicidad es más grande cuando se comparte.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

La introspección te ayudará a encontrar claridad. Dedica tiempo a conectar contigo mismo y liberar tensiones emocionales. La paz interior es invaluable.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Hoy podrías descubrir un nuevo talento. Mantente abierto a explorar actividades que despierten tu curiosidad. Este podría ser el inicio de algo grande.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

La comunicación será clave hoy. Escucha con atención y asegúrate de expresar tus ideas con claridad. Los malentendidos se resolverán fácilmente.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

Hoy sentirás una conexión especial con la naturaleza. Sal a caminar, respira aire fresco y recarga energías. Esto te ayudará a aclarar tu mente.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

Tu energía estará enfocada en el logro de objetivos concretos. Organiza tus prioridades para aprovechar al máximo el día. La planificación será tu aliada.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Una oportunidad inesperada te permitirá brillar. Confía en tus habilidades y enfréntala con determinación. Este es tu momento para destacar.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Un cambio en tu rutina traerá una nueva perspectiva. Aprovecha la oportunidad para salir de tu zona de confort. Lo desconocido puede ser emocionante.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Es un buen momento para establecer hábitos saludables. Pequeños cambios en tu rutina diaria traerán grandes beneficios. Cuida de ti y de tu bienestar.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  2. 2 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  3. 3 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  4. 4 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  5. 5 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  6. 6 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  7. 7 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  8. 8 Cocina mediterránea y encanto total: así es Noema, el restaurante que triunfa en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación
  10. 10 Torres a Koldo: «Esta mierda te la resuelvo sí o sí»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tu horóscopo de mañana, jueves, 6 de noviembre de 2025: Amor, trabajo y salud bajo la mirada de los astros

Tu horóscopo de mañana, jueves, 6 de noviembre de 2025: Amor, trabajo y salud bajo la mirada de los astros