Lunes, 9 enero 2023, 00:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 9 de enero de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Se sentirá en perfecta forma física. Debería administrar mejor su dinero y no ser tan caprichoso. En el amor, no se haga composiciones que no son y acepte la realidad.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud pasable. No se muestre hoy tan conformista en el plano laboral y sea un poco más lanzado. Su pareja está atravesando un momento difícil; trate de animarla.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Se sentirá en la buena forma física que desea. Atravesará por dificultades debido a su personalidad impulsiva. En el amor volverán los malos rollos. Piense en una decisión definitiva.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Evite los contagios o pillará un buen resfriado. Aunque surgirá un conflicto laboral encontrará al mismo una fácil solución. Muéstrese precavido en el amor y no se crea todo lo que le dice su pareja.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud muy buena. Mostrará gran creatividad en el trabajo, lo que hará que se abran nuevas líneas de colaboraciones. En el amor te mostrarás insatisfecho y desearás más acción en tu relación.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Riesgo de catarro. En lo tocante al campo laboral, procure no tomar en esta jornada ninguna decisión importante. Su unión sentimental necesita más fantasía en estos momentos.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

No te olvides del ejercicio. Es posible que hoy se deje llevar por impulsos ciegos, pero finalmente sabrá controlar la situación. El amor marchará bien siempre y cuando te muestres creíble.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Irritabilidad. A pesar de sus brillantes ideas, le invadirá un fuerte sentimiento de inseguridad que le hará dudar de su capacidad. Manifieste sus temores a la persona amada.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Momento un poco delicado para tu salud. Ten cuidado con lo que dices en público pues tus palabras te podrían gastar una mala pasada. La actitud de su pareja le hará sentirse contrariado.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Evite su tendencia a la melancolía. Se sentirá relajado en el trabajo, pero no debe bajar la guardia. Intente ser más amable con sus familiares y se sorprenderá de los resultados.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Vigile su presión arterial y no se abandone tanto. No pierda la calma en el trabajo y piense que llegarán mejores momentos. Las relaciones personales afectarán a su relación de pareja.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Beba mucho líquido y no se quede apoltronado. En cuanto a lo laboral, en esta jornada podría verse abrumado por el exceso de trabajo. No sea tan indeciso en los asuntos amorosos.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.