Domingo, 25 diciembre 2022, 00:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del domingo 25 de diciembre de 2022, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Dolor de espalda. Habrá nuevas propuestas laborales que le harán reflexionar acerca de un cambio fulminante. No tendrá ninguna preocupación en el terreno del amor.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Dolor de articulaciones; búsquese una buena pomada. Su cordialidad le será de gran ayuda laboralmente. No dé celos a su pareja para llarmar su atención o aténgase a las consecuencias.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Terminarán algunos procesos crónicos. En el trabajo, intente medir el alcance de sus palabras; no es bueno crearse enemigos. Situación muy tensa con su pareja.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Vigile sus excesos con la bebida.Estará muy dispuesto a asumir sus responsabilidades y evolucionará rápidamente. Es posible que encuentre el amor entre sus nuevos compañeros de trabajo.

LEO 23 julio a 22 agosto

Controle su salud; trabaja demasiado. En el campo de los negocios, hay que seguir en la brecha a pesar de los obstáculos. Cambios importantes en su vida sentimental.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Haga una buena higiene de la mente. Se encontrará con una dificultad de índole laboral que será capaz de superar. Sus vínculos amorosos se encuentran algo alicaídos.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Salud excelente.Si realiza ciertas inversiones empresariales no se arrepentirá, siempre que lo haga con prudencia. Sea más sensible; su falta de tacto puede llegar a herir a su pareja.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembe

Su salud no será muy buena. No todo todo el mundo es capaz de soportar su ritmo de trabajo; téngalo en cuenta. Su vida sentimental mejorará a lo largo del día.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Trate de evitar los contagios. Jornada muy movida y cargada de trabajo. Esta noche es ideal para salir a cenar con su pareja y hablar sinceramente de proyectos futuros.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Rompa con los malos hábitos de salud. En esta jornada contará con la protección de una persona de gran autoridad. En el amor volverán los malos rollos; piense en una solución.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

La salud no le dará hoy ningún disgusto. En el trabajo, gracias a su desmedida ambición podrá llegar a donde se proponga. Intente agradar al ser querido y se verá correspondido.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Aumente la ingesta de carbohidratos para mantener un equilibrio de lo que come. La vida social contiene algunos episodios que no le gustarán, elimínelos. En el amor no fuerce las cosas.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.