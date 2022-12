Martes, 20 diciembre 2022, 00:02

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del martes 20 de diciembre de 2022, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Evite los contagios. Estará muy volcado en el trabajo, persiguiendo el éxito que en justicia le corresponde. Situación imprevistaen el amor.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud pasable. En lo laboral no cante victoria tan deprisa, aún tendrá que luchar algo. El amor pasará hoy a un segundo plano.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

No sea tan goloso; el dulce no le conviene. Su seguridad en sí mismo le ayudará a salvar un obstáculo difícil. No tenga secretos para su pareja.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Unos días a dieta te vendrían muy bien. Hoy va a concentrar todos sus esfuerzos en el trabajo. No sea tan inflexible con su pareja.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud algo regular. En el trabajo le conviene adoptar papeles secundarios y adaptarse al equipo. Reserva parte de tu tiempo para compartir con los amigos.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Salud mala. Actúe de forma equilibrada si no quiere echar todo a perder el trabajo. En el campo sentimental, positiva renovación amorosa.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Salud muy buena. La situación laboral actual producirá cuadros de histeria y de desconfianza. No sea tan celoso con su pareja.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembe

Salud excelente. Huya de los debates profesionales y laborales, así como de las personas conflictivas. En el amor, llamada telefónica desconcertante.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud estabilizada. No viva tan al día y programe su trabajo con antelación. Recibirá una invitación que anhelaba desde hacía tiempo.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Riesgo de catarro. Su seguridad en sí mismo le ayudará a salvar un obstáculo difícil. Salga y conecte con las diferentes movidas.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Posible problema de caracter nutricional. Procure no tomar hoy ninguna decision importante en lo laboral. Hoy tiene el poder de la seducción.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Molestias intestinales. Acepte sin temor y sin desconfianza ese puesto de trabajo que le ofrecen. Situación satisfactoria en el amor.

