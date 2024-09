Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del martes 24 de septiembre de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Posibilidad de discusión con un buen amigo. Céntrese en lo necesario y no malgaste su dinero. No dé importancia a asuntos triviales en su trabajo. Su estado físico en general es óptimo.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Disfrute a tope con sus amigos. Por fin le conceden el préstamo solicitado. Gran eficacia y capacidad de trabajo. Está algo bajo de defensas, aliméntese mejor.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Se divertirá como nunca rodeado de los suyos. No sea tacaño, dentro de poco tendrá un golpe de suerte. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Su mente se encuentra en un buen momento.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Razone antes de dejarse llevar por sus impulsos. Ha derrochado demasiado y ahora paga las consecuencias. Sus jefes podrían hacerle una buena oferta. Modere el consumo de alcohol y tabaco.

LEO 23 julio a 22 agosto

Sentimentalmente, déjese llevar por la intuición. Debe ahorrar si quiere hacer el viaje soñado. Busque aliados para el trabajo, los necesitará. Malestar físico en forma de jaquecas.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

No exija a su pareja cosas que usted no le aporta. Mal día para experimentos económicos. Se reestructura la plantilla, será para bien. Camine más si no quiere tener problemas circulatorios.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Notará que cada día está más enamorado de su pareja. Estudie cuál es el banco que más le interesa. Ese trabajo que tanto le agobia está a punto de acabar. Haga caso a ese informe médico y tranquilícese.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

No tome decisiones unilaterales en el amor. Algunos envidiosos de su economía están al acecho. Los astros le dan un empujoncito hacia ese ascenso. No deje pasar los días sin acudir a sus revisiones.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Su capacidad de cariño es muy grande. Los negocios pueden ser adversos para usted. Cuide la relación con su jefe. No tendrá ningún problema de salud.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Aunque es poco celoso, no descuide a su pareja. Se produce un cambio de interés en las hipotecas. Minimice la gravedad de ese asunto laboral. Es saludable caminar, activa su circulación.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

El amor le persigue, no se resista. Llega un dinero con el que no contaba. Luche por aquello que pueda mejorar su trabajo. Si se encuentra algo flojo, hágase unos análisis.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Utilice su faceta sexy y salga a comerse el mundo. Intente dominar la situación de caos económico actual. El ambiente profesional será duro, pero pasará pronto. Las personas con problemas de salud experimentarán mejoría.

