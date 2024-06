Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del viernes 28 de junio de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

No está preparado para emprender aventuras alocadas. El dinero es importante, pero no olvide la amistad. Ser ordenado le vendrá muy bien en el plano laboral. Su piel necesita cuidados, no escatime ni tiempo ni dinero.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Es el centro de las miradas amorosas y no debe pavonearse. Controle su dinero, deje las compras para otra ocasión. Tómese su tiempo para programar objetivos laborales. Muy buena salud.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Exponga sus objetivos para su unión amorosa. Vuelve a sus manos el dinero que había prestado. Estará fuera de un nuevo proyecto laboral, no se desanime. Estará lleno de energía.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Plantéese si no tendría más éxito siendo más sincero. Hoy es el día de gastar sus ahorros con su pareja. Excelente racha profesional la que está viviendo. Las dietas extrañas no son fiables, consulte a un médico.

LEO 23 julio a 22 agosto

Compenetración perfecta con su pareja. Día excelente para las inversiones. Ojo, podría descuidar algún trabajo importante. Su estado físico es genial.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Las palabras de su pareja le crearán una gran inquietud. Cuidado con los gastos excesivos. En su trabajo, deje a un lado lo que no es imprescindible. Los dolores musculares continúan, acuda a un especialista.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Ambiente de entendimiento y amor. Surgen gastos imprevistos relacionados con su coche. En el entorno laboral, problemas por su actitud negativa. Consulte con su médico ese persistente agotamiento.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Acelerones del corazón, recibirá la flecha de cupido. Debería plantearse un plan de jubilación. Concéntrese para lograr sus propósitos profesionales. Sobrado de salud, enhorabuena.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. Haga ya sus reivindicaciones laborales. Deje de lado los hábitos que perjudican su salud.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Sus palabras podrían ser malinterpretadas por su pareja. Hoy empiezan a desaparecer sus problemas económicos. Su capacidad de trabajo será la envidia de sus compañeros. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Ponga los pies en la tierra y no sea tan enamoradizo. Demasiados créditos, vaya saldando deudas. Hay un compañero que le puede ayudar mucho. Si sufre alergia, lleve siempre su inhalador.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Ignore los defectos de su pareja, tiene más virtudes. Buen momento económico. Tenga más tacto al comentar los problemas del trabajo. Haga algo de ejercicio, le ayudará a relajar tensiones.

