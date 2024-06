Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del viernes 14 de junio de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Día dulce, lleno de mimos y momentos de ternura. Atención, puede hacer inversiones imprudentes. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. Caminar ayuda a oxigenar mente y cuerpo.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Disfrute a tope con sus amigos. Su economía va muy bien. Ponga todo su empeño en demostrar su valía profesional. Haga un esfuerzo y dedique más tiempo al ocio.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Escoja amistades que se adapten a sus inquietudes. Procure no endeudarse más. El trabajo puede que le resulte algo pesado o aburrido. Cuídese en su tiempo libre y logrará mayor calidad de vida.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Las pasiones están bien, pero con medida, sea selectivo. Por fin podrá salir a comprarse todo a lo que ha echado el ojo. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Huya de bebidas carbónicas y excitantes.

LEO 23 julio a 22 agosto

Ese amor del pasado ha dejado de interesarle. Quizá tenga que pedir ayuda económica a un amigo. Potencie el trabajo en equipo. Preocupación por la salud de un familiar.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Intente mantener la química en su relación de pareja. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Tómese con calma la avalancha de trabajo de hoy. Decaimiento pasajero, no se preocupe, no es nada.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Por fin llega un amor satisfactorio y duradero. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. No confunda lo personal con lo profesional. En plena forma, va recuperando las ganas de hacer cosas.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Sus responsabilidades no las eche sobre su pareja. Buen día para gastar dinero sin tomar muchas precauciones. Seguirá en racha de prestigio profesional. No retrase su visita al podólogo.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Su pareja necesita su apoyo, no la defraude. No tendrá ningún problema económico. Sus ideas serán puestas en práctica en su trabajo. Cuidado con la garganta.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

En cuestiones amorosas, no tome decisiones precipitadas. Piense si ese gasto es absolutamente necesario. No deje que los malentendidos lleguen hasta sus jefes. A punto de sufrir una crisis nerviosa, no lo permita.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Puede pasar de la pasión a la ruptura. Evite comprar alocadamente. Vigile con quien habla, en el trabajo hay muchas envidias. Trate de comer menos chucherías.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Por muy conflictiva que le parezca su relación, tiene arreglo. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Hoy le felicitarán por su trabajo. Necesita relajarse al máximo.

