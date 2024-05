Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del viernes 24 de mayo de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

No abuse de sus fuerzas. Para triunfar deberá mostrarse más audaz y no decaer al primer problema que se le presente. No sea tan tímido e indeciso.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud regular. Siga las órdenes de sus superiores sin contradecirles en el trabajo. Procure ser más condescendiente con la persona que ama.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Salud excelente. En el trabajo el cambio de política dentro de su empresa le beneficiará. En el amor no actúe con tanta frialdad.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud buena pero le vendría bien un poco de ejercicio. Progresos notables en el trabajo. No cree tensiones en el amor o podría afectar en su relación.

LEO 23 julio a 22 agosto

No abuse de sus fuerzas. Buena noticia que le permitir desarrollar nuevas actividades. Confíe en la fidelidad de la persona amada.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Se sentirá en excelente forma física. Deberá mostrarse cauteloso en el trabajo. En el amor reinará la armonía.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Salud algo regular. Su creatividad será alabada en el trabajo. Su situación amorosa corre el riesgo de deteriorarse por su culpa.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Salud buena. Surgirá alguna dificultad de índole laboral, que logrará superar gracias a su carácter lógico y ordenado. Encontrará horas románticas.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Su salud será muy buena. Se encontrará con una dificultad de índole laboral. En el amor habrá estabilidad.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud muy buena. Si no se toma las cosas con más calma, podrá acabar por enfermar. No sea tan inflexible con su pareja.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud pasable. Actúe de forma equilibrada si no quiere echar todo a perder en el trabajo. En el amor no fuerce las cosas.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Gozará de salud excelente. La seguridad en su propia capacidad le ayudará a triunfar. Comprensión por parte de su pareja.

