Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 18 de mayo de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud regular. Trate de aumentar su círculo profesional aprovechando sus recientes éxitos. Sea indulgente con las faltas de su pareja.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Haga un poco de régimen para perder esos kilos que ha ganado durante el verano. Atienda mejor a sus clientes. Día de felicidad total en el amor.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

No lleve esa vida sedentaria, no le beneficia en absoluto. No trate de ser perfecto o su trabajo no avanzará como debiera. Cuidado con los celos.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud mala. Actúe de acuerdo con sus criterios y no pida consejo a nadie sobre la forma de actuar. Su indiferencia herirá a su pareja.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud muy buena. Debería madurar bien ese asunto antes de dar una contestación definitiva. Cuidado con esa persona que abusa de su buena fe.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Salud buena. En lo laboral, hoy tendrá que hacer frente a una serie de contratiempos imprevistos. Normalidad en el terreno afectivo.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Podrá resentirse de una vieja dolencia. En el aspecto laboral manténgase firme en sus ideas. Amor pasable.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Sus defensas están un poco bajas y corre el peligro de pillar un catarro. No se vuelva atrás después de haber dado su palabra en ese trabajo.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud buena. En lo laboral no sea impulsivo o cometerá una equivocación. Alegría en el plano sentimental.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud buena. En lo laboral infórmese bien sobre esa persona y sobre sus intenciones. Día normal en el amor.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud excelente. Algo inesperado le hará interesarse vivamente por el trabajo que lleva entre manos. En el amor tristeza.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud excelente. En lo laborala no tenga miedo de tomar hoy una decisión importante. Sea realista en el amor y olvide sus sueños.

