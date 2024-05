Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 13 de mayo de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Cuidado con los contagios; extreme las precauciones en cuestiones de higiene.Tras un primer encuentro con la familia, comprobará que tampoco es lo que necesita. Gran necesidad de afecto que difícilmente se verá saciada.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Proteja sus vías respiratorias. Hoy tendrá mucho trabajo, pero lo resolverá bien. No juegue con los sentimientos de las personas.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Salud buena. Hazte un buen presupuesto y lleva cuidado con lo que gastes. Si no toma una decisión pronto, acabará perdiendo a la persona amada.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud pésima. Se perfilan cambios ventajosos para usted en lo laboral. Sensaciones vibrantes del deseo, quizás con su amor de toda la vida o un nuevo.

LEO 23 julio a 22 agosto

Molestia muscular. Una nueva actividad le hará relacionarse con más y distintas personas. Ordenará su mente y su corazón, y todo volverá a encauzarse.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Salud bastante buena. En el trabajo luchará denodadamente. Su carácter detallista agradará a la persona amada.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Estado de calma ideal para reconciliarse con su propio organismo. En esta jornada resolverá los asuntos familiares pendientes.Le dominará la parte emocional y se prevén situaciones muy eufóricas.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Relájese. Las palabras elogiosas de cierta persona importante le llenarán de orgullo. Persista en sus ideas aunque su familia no esté de acuerdo.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

No sea tan goloso; el dulce no le conviene. Encontrarás estímulos para trabajar con tus compañeros en equipo. No tendrá ninguna preocupación en el amor.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud envidiable. En esta jornada podría ganar mucho dinero contante y sonante. Serán sonados los enfrentamientos con la pareja.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Cuidado con las corrientes de aire.Sus excelentes dotes de organización le aseguran la expansión en todos los terrenos. Su disposición amorosa será buena y cooperante.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Procure no picar entre horas. Jornada de importantes triunfos profesionales. Noticias inesperadas en el plano amoroso.

