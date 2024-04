Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 27 de abril de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Se sentirá débil físicamente. No corra riesgos inútiles de tipo financiero. Momento ideal para iniciara una nueva historia amorosa.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud mala. En el terreno laboral aproveche un consejo precioso y desinteresado. Intente salir y hacer nuevas amistades.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Hoy tendrá mucha suerte. El trabajo será abundante. Se ha rodeado de personas que le aconsejan mal; procure no hacerles demasiado caso.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud buena. No se queje tanto de sus gastos; sus ingresos son superiores y de ellos no habla. No preste atención a los rumores.

LEO 23 julio a 22 agosto

Calambres en las piernas. Su gran diplomacia le será de gran ayuda en su trabajo. Su sentido del placer y de la cortesía agradarán a la persona amada.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Hoy se sentirá muy cansado. Pida consejo a personas con más experiencia que usted. Cita amorosa muy importante.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Salud excelente. El trabajo marchará viento en popa. La persona amada estará dispuesta a complacerle en todo.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Salud excelente. Un acontecimiento inesperado le pondrá nuevamente en órbita. Antes de organizar un escándalo, asegúrese.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud pasable. Jornada tranquila en el terreno laboral. Acepte una invitación de un amigo; conocerá a personas interesantes.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Controle su salud; trabaja demasiado. Hoy tendrámotivos para sentirse optimista en el terreno laboral. En el amor sea más comprensivo.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

No le vendría mal en estos momentos una buena cura de sueño. Perspectivas de trabajo excelentes. Perído favorable para realizar un bello viaje.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud buena. Otro de sus proyectos está a punto de hacerse realidad. Hoy tendrá la ocasión de hacer algo diferente en compañía de su pareja.

