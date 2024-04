Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del martes 23 de abril de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud excelente. Pocas novedades en el trabajo. En el plano sentimental no deje escapar una ocasión de divertirse.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Si tiene la posibilidad, concédase un día de relax. En el trabajo analice bien todos los aspectos de su difícil iniciativa. Posibilidades en el amor.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Trastornos psicológicos; intente relajarse. No se deje absorber por el trabajo; le conviene descansar. Abra bien los ojos con su pareja.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Intente cuidarse un poco más. Se presentan perspectivas muy interesantes desde el punto de vista laboral. Encuentro interesante y divertido.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud no muy buena. Vigile sus gastos y redúzcalos un poco. En el terreno sentimental pasionamiento.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

No se exceda con la comida y la bebida. No se desanime aunque surjan obstáculos en su andadura laboral. En el amor no se deje embaucar.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Salud buena. Es usted una persona muy apreciada en su trabajo. Encuentro inesperado que le resultará muy placentero.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Salud regular. Momento afortunado económicamente. Discusión con su pareja motivado por su carácter obstinado.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

No tendrá ningún problema de salud. Aproveche el día para planear su estrategia de trabajo. Vivirá momentos muy dichosos junto al ser amado.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Cansancio, falta de vitalidad. Podría aprovechar la jornada para leer. No se muestre tan rígido en sus principios con el ser amado.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud muy buena. No estropee tantas horas de trabajo bien hecho por un asunto sin importancia. Buen entendimiento con su pareja.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Procure no picar entre horas. No conceda excesiva importancia a las opiniones ajenas. Su necesidad de afecto le llevará a conocer nuevas personas.

