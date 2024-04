Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del jueves 4 de abril de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Haga más ejercicio. Es posible que hoy se deje llevar por impulsos ciegos, pero finalmente sabrá controlar la situación. Noticias inesperadas en el plano amoroso.

TAURO 20 abril a 20 mayo

No recurra a los estimulantes si está cansado. us puntos de vista son insostenibles; no sea obstinado y no siga manteníendolos. Suerte en el terreno amoroso.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Salud estupenda. Preste más atención al trabajo y no se distraiga hablando por teléfono. Acepte una invitación de un amigo; conocerá a personas interesantes.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Ganancias inesperadas que le llenarán de alegría. Acepte una oferta de trabajo sin temor a equivocarse. Ambiente familiar algo raro y tenso.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud bastante buena. No haga confidencias respecto al proyecto que se trae entre manos. Si va de por libre, podría tener un romance.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Los excesos de estos días le han dejado agotado. Se inicia una buena racha en el terreno profesional. Compenetración total con el ser amado.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

No abuse de sus fuerzas. Posibilidad de un ascenso. Las alegrías compartidas y la diversión serán moneda corriente en esta jornada.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Vigile sus excesos con la bebida. Debería aprender a tomar solo sus decisiones. Haga caso a las personas que le quieren.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud perfecta. Día de complicaciones en el plano laboral. Procure no crearse enemigos innecesarios. Amor sin cambios.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Se sentirá en perfecta forma física. Ganancia con la que no contaba ya. No sea tan inflexible con su pareja.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Si no se toma las cosas con más calma, podrá acabar por enfermar.Sea enérgico y no permita que nadie a quien no le corresponde le dé órdenes .No sea tan inconstante en el amor.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Tendrá gran cansancio. Le propondrá un negocio o trabajo que podría reportarle benficios importantes. La comprensión del ser amado le tranquilizará.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.