Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del jueves 28 de marzo de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud muy buena. Tendrá una gran claridad mental y cosechará grandes triunfos en su trabajo. Gozará de una gran admiración por parte de su pareja.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud excelente. Se mostrará muy optimista y triunfal hasta que llegue el momento de claudicar ante el empuje de sus socios o de su pareja.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Recargue las pilas. No acepte compromisos que no pueda cumplir. No sea tan intransigente con la persona amada y trate de comprenderla.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud muy buena. Esta jornada será excelente desde el punto de vista profesional. La actitud de su pareja le hará sentirse complacido.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud buena. Hoy prestará atención a lo que pasa en su interior en un ejercicio de introspección. No cometa ninguna tontería en el amor.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Se revitalizará su organismo. Sabrá mantener buenas relaciones con sus amigos y compañeros de trabajo. Proposición de matrimonio.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Mucha energía vital. Le favorecerán muy especialmente los viajes cortos. Tome en serio las advertencias de su pareja; no piense que bromea.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Salud regular. Si ha de tratar cuestiones de dinero con otros, tenga la precaución de no endeudarse. Déle otra oportunidad al ser amado.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Dolor de espalda. Haga caso de los consejos de su familia y no se arrepentirá. Hoy se volcará en los problemas amorosos y asuntos de amistad.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud excelente. Manejará muy bien los asuntos económicos porque es muy realista. Aproveche el momento para exponer sus sentimientos.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud regular. Hable claro con sus compañeros de trabajo y no permita que surjan recelos. Experimentará grandes pasiones amorosas.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud buena. Tendrá una gran claridad mental y cosechará grandes triunfos en su trabajo. Día propicio para tener un encuentro agradable.

