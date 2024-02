Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del jueves 15 de febrero de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

No exagere con la comida. Recibirá una noticia laboral francamente positiva. Su pareja está deseando que le preste mayor atención.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud buena. Debería incluir algunas novedades en sus métodos de trabajo. Jornada agradable y tranquila en compañía del ser amado.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Salud buena. Concéntrese en su trabajo o perderá de vista la meta que se había propuesto alcanzar. Pasará un día feliz con su pareja.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Se sentirá eufórico y lleno de vitalidad. Beneficios económicos derivados de una especulación. Sus problemas afectivos se resolverán fácilmente.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud muy buena. Posibles cambios en su trabajo que le ayudarán a realizarse. Ambiente familiar algo raro y tenso.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Salud excelente. En lo laboral no luche contra algo que no tiene remedio. Cuidado con los celos.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Salud buena. En lo laboral no cante victoria tan deprisa; aún tendrá que luchar algo. Discusión sin importancia con la persona amada.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Salud pasable. Le cundirá poco ya que se encontrará distraído. Los caprichos de la persona amada le harán sentirse de mal humor.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud óptima. Mantenga los ojos bien abiertos y no cuente con el apoyo de nadie. No sea tan impulsivo; las prisas no son buenas consejeras.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud buena. Se preocupa demasiado por lo que sus compañeros y jefes piensan de usted. Suerte en el amor.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud mala. No se sineta derrotado; aún puede salir adelante en ese proyecto laboral. Encontrará armonía en el amor.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud muy buena. Concéntrese en una sola cosa y no intente abarcar demasiado o dejará todo a medias. Tranquilidad en el amor.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.