Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del miércoles 27 de diciembre de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud perfecta. Este período es muy positivo para el trabajo; aprovéchelo al máximo. En el amor, tendrá que decidir sobre su futuro.

TAURO 20 abril a 20 mayo

A veces se considera que ha fracasado, pero eso no es así; gracias a su enorme fuerza de voluntad podrá sacar adelante sus trabajos.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

No se deje abatir por las dificultades; sus proyectos pronto verán la luz. No se muestre pasivo en este terreno; usted no es así.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud pasable. La fortuna está de su parte; aproveche la ocasión. No desilusione a su pareja; espera mucho de usted.

LEO 23 julio a 22 agosto

Dificultades económicas. No sea tan despótico con su pareja, intente controlar su caracter y sea más paciente en el futuro.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Salud buena. Aproveche la jornada para acabar un trabajo pendiente. Muy bueno en el terreno del amor.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Vigile su salud y haga algo de ejercicio. Se sentirá muy dinámico, lo que repercutirá positivamente en su trabajo. Su pareja está celosa.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Salud muy buena. Se producirán algunos cambios en su entorno que le ofrecerán la posibilidad de trabajar con mayor libertad.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud normal. Sus dotes de mando le permitirán alcanzar el éxito. La comprensión del ser amado le tranquilizará.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud excelente. No todo el mundo es capaz de soportar su ritmo de trabajo; téngalo en cuenta y no espere tanto de los demás. Llamada telefónica.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud muy buena. Ponga en práctica sus ideas; logrará alcanzar sus objetivos. Sin cambios en el amor.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud normal. Momento adecuado para tomar una decisión importante. No sea tan indeciso en el amor.

