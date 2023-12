Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 9 de diciembre de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud buena. Un pequeño error atrasará su trabajo. Someterá sus emociones a una dura disciplina para conseguir un amor excepcional.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Dolor de articulaciones. El trabajo le va a robar tiempo para estar con los suyos, y se sentirá mal. La persona amada le harán sentirse hoy de mal humor.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Buen momento para ponerse a dieta. Con un esfuerzo mínimo logrará hacer realidad sus objetivos. Momento positivo para hacer planes con su pareja.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud regular. Su intuición le ayudará a resolver un pequeño problema. En esta jornada, si va de por libre, podría tener un romance.

LEO 23 julio a 22 agosto

Ligera tendencia accidental. Deberá proyectar su energía de manera limpia y concisa, para ser captada por los demás. Surgirá una nueva amistad.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Salud Excelente. A lo largo de esta jornada podría alcanzar un alto puesto. No se dejes avasallar en el amor e imponga sus criterios.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Molestias abdominales. En esta jornada, su vehículo le dará problemas o gastos lógicos. Descubrirá cosas muy gratas de su pareja.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Buen talante. Hoy podrá tener la oportunidad de realizar una operación francamente rentable. Jornada de éxito en el campo afectivo.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Molestias fisiológicas. Los temas de reparto de beneficios, herencias, embargos y similares le serán muy favorables. En el amor, el día será favorable.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Tendencia al mareo. En el hogar analice bien todos los aspectos de su difícil convivencia. Reserva parte de tu tiempo para compartir con los amigos.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Problemas de tipo circulatorio. Sus proyectos empiezan a hacerse realidad. Las alegrías compartidas y la diversión serán moneda corriente en esta jornada.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud regular. Sea realista y no se haga demasiadas ilusiones en asuntos laborales. No sea tan impulsivo; las prisas no son buenas consejeras.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.