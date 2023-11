Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del miércoles 22 de noviembre de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud perfecta. Hoy pondrán a prueba su capacidad de comunicación y de relacionarse con la gente. Aventura amorosa sin mayores consecuencias.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Haga un poco de ejercicio. Se sentirá prisionero de las circunstancias de su trabajo. Hoy tendrá comprensión total por parte de su pareja.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Presiones psicológicas. Le propondrán una nueva actividad, muy apta para usted. No fuerce la elección de su pareja; déle tiempo para reflexionar.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Trate de ser más comunicativo o la gente sentirá recelo hacia usted. Momento muy delicado con su pareja.

LEO 23 julio a 22 agosto

Molestias intestinales. Hoy notará que sus asuntos fluirán de manera espontánea por el mejor camino. Dependencias emocionales del pasado.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Problemas de tipo circulatorio. En el trabajo debe aprender a distinguir el mundo de la fantasía del mundo de la realidad. El amor le sonríe.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

No recurra a los estimulantes si está cansado. Cierta persona influyente le ofrecerá su ayuda en un asunto laboral difícil. Cambie de táctica con su pareja.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Haga más ejercicio para mejorar su forma física. Se centrará más en sus ambiciones y objetivos. Dificultad en el amor que logrará superar con paciencia.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud buena. Sea fiel a sus principios no permita que nadie le lleve a cometer una injusticia. Hoy estará muy afectuoso y se sentirá enamoradizo.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Insomnio. Debe controlar su impaciencia y esperar a que cada cosa llegue en el momento justo. Recibirá un bellísimo regalo de parte de su media naranja.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud mala. No fuerce la máquina ya que este período no es muy positivo para el trabajo. En el amor sea más realista; abra los ojos y no se deje embaucar.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud pasable. Conocerá a una persona con la que podría entablar relaciones profesionales. Suerte en el terreno amoroso.

