Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del viernes 17 de noviembre de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Reconozca que la culpa de que las cosas no marchen como debieran en el terreno laboral es sólo suya. Salga más de casa.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud excelente. La experiencia de cierto compañero le ayudará a resolver su problema laboral. No sea orgulloso y pida perdón a su pareja.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Trastornos de tipo circulatorio. Desilusión relacionada con su profesión. No adopte actitudes demasiado tajantes con el ser amado.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Dolor de estómago. No permita que se le acumule el trabajo de ese modo. Felicidad en el terreno afectivo.

LEO 23 julio a 22 agosto

No trate de causar una impresión falsa; a la larga sería perjudicial. La persona amada le es totalmente fiel: rechace, pues, sus dudas.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Escuche la opinión de sus familiares antes de dar un paso tan importante en su carrera. Día de serenidad en el amor.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Salud regular. Sea perseverante y no se canse tan pronto de las cosas. La indiferencia será la mejor forma de actuar con su pareja en esta ocasión.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Salud muy buena. Tenga cuidado con sus palabras; piense que podrían ser utilizadas en contra suya. Tensión en sus relaciones amorosas.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Cambie de actitud cuanto antes y no siga perjudicándose laboralmente. No acepte los consejos amorosos de esa persona: no se fíe de ella.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Neuralgia. No se vuelva atrás en ese trabajo después de haber dado su palabra. En lo sentimental, no se ablande tan fácilmente.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Infección intestinal. Jornada difícil en el plano económico. En el terreno sentimental, no le oculte nada a su pareja.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

No acepte los consejos de esa persona que se llama su amigo y que sólo quiere quitarle su trabajo. Buena relaciones con su pareja.

