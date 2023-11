Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del martes 14 de noviembre de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Preste más atención a la alimentación. Tendrá que ser meticuloso de cara a un nuevo aspecto del trabajo en el que tendrá que cultivar la paciencia. En el amor la tendencia será a complicarse la vida.

TAURO 20 abril a 20 mayo

No sea tan goloso; el dulce no le conviene y aumenta sus reservas de grasas. Jornada de importantes triunfos profesionales. En el amor puede tener fuertes discusiones con su pareja.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Prudencia a la hora de sentarse a la mesa. Vigile especialmente la bebida. Su fuerza de voluntad en el trabajo, se verá recompensada. Momento muy romántico con su pareja.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Aléjese de los pensamientos obsesivos. Paréntesis desafortunado en sus asuntos financieros. Le dominará la parte emocional y se prevén situaciones muy eufóricas.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud excelente. El momento se presenta adecuado para tomar una decisión laboral importante que incidirá directamente sobre su futuro. Trate de calmarse en el plano afectivo.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Salud muy buena. En el campo laboral, se sentirá relajado y la jornada resultará netamente productiva. Momento excelente para grandes encuentros amorosos duraderos.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Salud bastante buena. Procure mantenerse alejado de los ambientes demasiado bohemios y faltos de prejuicios. Hoy va a tener muchas satisfacciones en el amor.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Salud pasable. En el terreno de los negocios, su sentido práctico y constructivo le reportará beneficios económicos. En el campo del amor, la tibieza de sentimientos será la nota dominante.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud pasable. Ambiente propicio para desarrollar su trabajo en armonía con sus más íntimos deseos. Su unión sentimental necesita más fantasía sino acabará por derrumbarse.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

No es el momento idóneo para la práctica deportiva de riesgo. No provoque la irritación de sus jefes con su actitud altanera y suficiente. No se muestre tan remilgado con su pareja.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud normal. Procure mantenerse alejado de los ambientes demasiado bohemios y faltos de prejuicios. Puede que alguien se haya enamorado de usted y no se atreva a decírselo.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud excelente. La fortuna está de su parte; aproveche la ocasión y pruebe en los juegos de azar. Su pareja le adora y haría cualquier cosa por usted, téngalo siempre presente.

