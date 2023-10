Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del martes 10 de octubre de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Controle su salud; trabaja demasiado. Sea enérgico y no permita que nadie a quien no le corresponde le dé órdenes. No sienta rencor hacia su pareja.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Haga una vida más sana y ordenada. Momento propicio para acercarse a los libros y los estudios. Descubrirá cosas muy gratas de su pareja.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Procure descansar más horas. Tendrá la oportunidad de realizar una operación francamente rentable. No se muestre tan rígido con el ser amado.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Ligero dolor de cabeza. En esta jornada, no se deje absorber por el trabajo; le conviene descansar más horas. Fiesta íntima muy agradable.

LEO 23 julio a 22 agosto

Terminarán algunos procesos crónicos. No le asustará que el trabajo aumente, pero se lo habrán de compensar. Sea más cauto en sus juicios.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Descanse durante las horas nocturnas. A lo largo de esta jornada podría alcanzar un alto puesto. Se sentirá confuso y lleno de dudas en el amor.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Dolor de espalda. Su necesidad de figurar en primer plano se verá satisfecha en alguna parcela de su vida. Sea más condescendiente con su amor.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Mucha vitalidad en esta jornada. Reunión profesional. En el amor, valore lo que tiene y siga luchando por obtener mejorías.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud normal. En lo laboral no sea tan sensible a las críticas ajenas. Encuentro inesperado que podrá cambiar radicalmente su vida.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Molestias en la garganta. Hoy tendrá la posibilidad de demostrar sus capacidades intelectuales. Se sentirá desatendido por la persona amada.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Si es alérgico siga su medicación a rajatabla. Buen momento para sacar a la luz proyectos mantenidos ocultos hasta ahora. Sentimentalismo en el amor.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Vigile su presión arterial y no se abandone. Sus perspectivas laborales son óptimas. Acepte una invitación de un amigo; conocerá personas interesantes.

