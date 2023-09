Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 16 de septiembre de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud bastante buena. Se producirán ciertos cambios que despejarán su horizonte económico. En el amor las cosas marcharán bien.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud excelente. En sus relaciones laborales no adopte actitudes forzadas y ponga las cartas boca arriba. Notable mejoría en el amor.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Salud recuperada del todo. En el terreno laboral surgirá un nuevo rival. Esfuércese por complacer en esta ocasión al ser amado.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud muy buena. No se muestre tan desconfiado en su trabajo. Intente cambiar a su pareja poco a poco y no de golpe ya que es imposible.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud pasable. No se complique, si trata de abarcar más, no rendirá de forma satisfactoria. No haga caso de cierta persona envidiosa.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Salud bastante mala. Hoy habrá de realizar un gran esfuerzo para hacer frente a cierto trabajo. En el amor las cosas no marcharán tan bien.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Comenzará a ver las cosas con más optimismo. En el terreno laboral las cosas no marchan todo lo de prisa que debieran. Se sentirá mejor en el amor.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Salud pasable. Ponga medidas para cortar un poco su abatimiento o la caída será muy grande. Hoy su pareja se mostrará un tanto recelosa.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud excelente. Atienda mejor su correspondencia y no permita tanto atraso. En el amor trate de no ver la vida de forma tan pesimista.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud buena. En el plano económico, repase bien sus cuentas y sea más realista. Día mucho más tranquilo y sosegado en el amor.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud regular con tendencia a pillar un resfriado. Suerte en el terreno económico. En el amor, hoy disfrutará de un buen día.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud buena. Hoy deberá realizar un esfuerzo para vencer la pereza que le produce ese trabajo. Sus relaciones de pareja serán aceptables.

relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que susted realice en función de la información incluida en el sitio web.