Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del viernes 15 de septiembre de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud bastante buena. Sea realista y no se haga demasiadas ilusiones laborales. Jornada sin ningún cambio en la situación amorosa.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud satisfactoria. Tenga más tacto con sus compañeros de trabajo y el trabajo marchará mejor que si hay tensiones. El amor se presenta hoy bueno.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Salud muy buena. En esta jornada tendrá grandes espectativas de éxito laboral. Separación momentánea que le hará dudar del ser amado.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud normal. Satisfacción laboral que le hará sebntirse orgulloso de sí mísmo. Debería salir con más frecuencia con su pareja.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud regular. Con un poco de paciencia logrará ver realizado su proyecto. Afectivamente es usted demasiado superficial, madure.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Se encuentra en perfecta forma física. Tendrá la oportunidad de realizar una operación francamente rentable. Todo marchará a su gusto en el amor.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Se sentirá en excelente forma física. Ingresos imprevistos que le permitirán darse un pequeño capricho. Agasajo inesperado por parte de su pareja.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Salud pasable. Jornada muy movida y cargada de trabajo. Su caracter amable y comprensivo le hacen ser querido por cuantos le rodean.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Los excesos de estos días le han dejado agotado. Su carácter amable le es de gran ayuda en el campo profesional. Jornada tranquila en el amor.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud muy buena. Relájese y no sea tan materialista y deje de pensar sólo en el dinero. Sus problemas familiares se resolverán pronto.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Preste más atención a su cuerpo. Tome vitamina C. No se distriga, preste atención a lo que hace si no quiere cometer errores. Amor pasable.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud muy buena. Buen momento para emprender una nueva actividad laboral. En el amor, se sentirá desatendido por la persona amada.

relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que susted realice en función de la información incluida en el sitio web.