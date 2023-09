Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 9 de septiembre de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud excelente. La presencia de cierta persona será un estorbo en su trabajo, pero se tendrá que aguantar. En el amor, reconcíliese con su pareja.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Cuide su estómago. La falta de sinceridad podría resultar peligrosa para ese proyecto laboral. Vivirá momentos de euforia en el amor.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Salud normal. No sea tan convencional a la hora de hacer planes de trabajo. Sentimientos de ira y enojo con su pareja.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud muy buena. Alégrese, por fin va a encontrar el trabajo que buscaba. En las relaciones sentimentales no sea tan pasivo con quien le gusta.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud buena. No responda negativamente a esa propuesta; reflexiónela primero. No le pida a su pareja más de lo que le puede dar.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Salud excelente. Necesita innovar y hacer algunas modificaciones en su actividad laboral. Hoy contará con un carisma arrollador para el amor.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Salud excelente. No tenga miedo de emprender esa arriesgada empresa, va a tener más ayudas de lo que usted se cree. Indeferencia en el amor.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Salud muy buena. Tendrá una alegría desbordante que la irradiará hasta en su lugar de trabajo. Intensidad y dinamismo en el amor.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud normal. En lo laboral vaya con pies de plomo, pues va a estar usted colérico. No de falsas esperanzas en los temas del amor.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud regular. No acepte los cambios que le sugiere algún socio suyo, no serían buenos. Cuide su figura, a su pareja no le gusta como se ha puesto.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud muy buena. No sea tan duro con usted mismo, le iría muy bien quererse un poco. No de más preocupaciones a su pareja de las que puede aguantar.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Tome vitaminas. No pierda tiempo siendo tan analítico, le conviene más empezar otro proyecto nuevo. Posible discusión amorosa.

