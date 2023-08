Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del miércoles 23 de agosto de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud regular. Deje que las cosas se esclarezcan por sí mismas y no se inquiete por nada. No sea tan impulsivo, las prisas no son buenas consejeras.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Bajo nivel anímico. Organícese a la hora de invertir e irá viento en popa. Discusión sin importancia con la persona amada.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Concéntrese en una sola cosa y no intente abarcar demasiado o dejará todo a medias. Sus neuronas cerebrales alucinarán con el amor.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Haga ejercicio y relacionese con los demás. En el campo económico debería establecer un orden equitativo y moderado. Suerte en el amor.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud buena. Utilice todo su sentido común y su inteligencia para sacarle el máximo partido a sus ahorros o a ese dinero que va a recibir. Armonía en el amor.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Mejoría. Va a experimentar un cambio positivo radical. Los caprichos de la persona amada le harán sentirse de mal humor.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Dolor de muelas. Si revisa su vehículo y es prudente, haga carretera. Sus problemas afectivos se resolverán fácilmente.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Salud excelente. La metamorfosis que ha experimentado le ha fortalecido y sabe muy bien que es lo que quiere. Cuidado con los celos.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud buena. Recibirá una noticia laboral que le desagradará. Su pareja le aguará el día y se pondrá de muy mal humor.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud regular. De momento no incluya novedades en sus métodos de trabajo. Jornada de tensiones con su pareja.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud excelente. No rechace invitaciones o actividades de tipo colectivo. Pasará un día feliz con su pareja.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salga y airéese. Posibles cambios en su trabajo. Condiciones amorosas raras o extrañas, que le mosquearán al no poder controlar la situación.

