Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 7 de agosto de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud excelente. Tiene que aprender a ser consciente de lo que tiene en sus manos en cada momento. En el amor atraviesa un período positivo.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud buena. Día de inestabilidad, tanto emocional como laboral, que pasará tan pronto como se de cuenta de que puede equivocarse.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Cuidado con las corrientes de aire. Confíe en los que le quieren y apoyan no se cierre en banda. Las relaciones con su pareja marcharán muy bien.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud normal. Tiene que tener bien claro que su familia siempre le apoyará, pero si no cuenta nada no sabrán como ayudarle. En el amor venza la timidez.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud buena. Está en un momento creativo y con capacidad para disfrutar de todo aquello que le ofrece la vida. Peligro de ruptura en el amor.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Dolor de piernas. Hoy se en-contrará muy estimulado por todo lo que haga y piense. Céntrese en todo lo que está pasando por su corazón.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Bajón energético. Intente acabar con cualquier cosa que le moleste, si es alguien en concreto, intente hablar con él y aclarar la situación.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Salud regular. Tenga cuidado y procure saber cuándo tiene todas las cartas en su mano y cuándo no. En el amor no sea tan sensible.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud muy buena. Intente ser más humilde y reconocer sus propios errores y sus propias carencias. Tranquilidad en el plano sentimental.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Dolor de cervicales. Los proyectos profesionales que haya llevado ocultos hasta ahora podrán empezar a ver la luz. Muy buen día para el amor.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud regular. Su familia le echa de menos y se está empezando a enfadar por sus ausencias. Jornada propicia para iniciar una nueva relación sentimental.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud buena. Valore las cosas que consigue, y no se de luego cabezazos contra la pared. Surgirá una nueva amistad que quizá vaya a más en el futuro.

